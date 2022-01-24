Полиция начала уголовное производство по делу Златы Огневич: появилась надежда на справедливость

Правоохранительные органы города Киев начали уголовное производство по факту угроз украинской певице Злате Огневич. В настоящее время изучаются доказательства, предоставленные пострадавшей.

Об этом сообщили на официальном сайте Национальной полиции. Известно, что исполнительница написала заявление в Печерском управлении 24 января, после чего в своем Instagram призналась, что ощутила "надежду на справедливость" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня, 24 января, в Печерское управление полиции обратилась украинская певица с заявлением о том, что ей длительное время угрожал убийством неизвестный мужчина", – говорится в сообщении.

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Правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника и изучают видеозаписи, предоставленные артисткой. Сообщается, что возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины, наказание за которое предусматривает до двух лет ограничения свободы.

"Правоохранители начали комплекс первоочередных следственно-оперативных действий, в том числе изучают видеозаписи, предоставленные заявительницей и устанавливают лицо, причастное к совершению этого преступления. Продолжается досудебное расследование", – заявила представитель отдела коммуникации полиции Киева Оксана Тищенко.

Исполнительница в свою очередь поблагодарила подписчиков и полицейских за помощь и огласку после того, как вышла из участка.

"Провела несколько часов в участке. Настроение у меня гораздо лучше. Я уже улыбаюсь. Во-первых, спасибо огромное всем, кто работает в Печерском отделении, У меня наконец-то появилась надежда", – сказала звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Злата Огневич заявила, что неадекватный мужчина уже несколько лет преследует ее и угрожает убить. Певица в отчаянии попросила помощи у всех фанатов, мэра Киева и президента Украины.

Коротко о звезде:

Злата Огневич – 36-летняя украинская певица, родившаяся в Мурманске (РФ). Настоящее имя "холостячки" – Инна Бордюг. Она представляла Украину на Евровидении в 2013 году и заняла третье место.