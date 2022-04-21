Полина Логунова показала фото, как любимый делал ей предложение руки и сердца в США

Бывшая жена украинского актера Дмитрия Ступки, блогерша и стилистка Полина Логунова поделился фотографией, где зафиксирован момент предложения руки и сердца от ее любимого. Судя по геолокации, радостное событие произошло в Лос-Анджелесе, США.

На кадре счастливые влюбленные сняты в момент, когда в небе видна надпись с вопросом, выйдет ли красавица замуж за своего избранника. Снимок появился в Instagram Логуновой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Фото было сделано издалека, поэтому на нем видна только верхняя часть пары, которая обнимается на фоне голубого неба. В этот момент над молодыми людьми пролетал самолет, влекший над собой надпись "Полина, ты выйдешь за меня?"

Видео дня

Вероятно, иностранец крепко обнял украинку после одобрительного ответа. Сама стилистка назвала этот момент "самыми безопасными объятиями".

В stories она опубликовала часть переписки с любимым, которого лаконично подписала "Love", где видна пара из близкого расстояния. Блогерша отправила избраннику кадр и попросила всегда крепко ее обнимать. На это американец ответил, что любит ее.

"Пусть у каждой девчонки так будет", – подписала скриншот Полина Логунова.

В комментариях под постом подписчики красавицы пожелали влюбленным счастливой супружеской жизни и обратили внимание на то, как крепко мужчина прижимает к себе будущую жену.

"Какое искреннее фото", "Будьте счастливы", "Боже, как же крепко он вас обнимает", "Очень красивая пара. Счастья и благополучия вашей семье", – говорится в сообщениях.

Как известно, 6 апреля Полина Логунова объявила, что они с Дмитрием Ступкой решили развестись после 5 лет брака, однако остались хорошими друзьями. У экс-супругов есть пятилетняя дочь Богдана.

Ранее OBOZREVATEL писал, что о новом избраннике украинки почти ничего не известно. Стилистка показала только фотографию с ним на пляже.