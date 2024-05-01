'Полез в толпу и дал в лицо'. POSITIFF рассказал о конфузе на концерте и 'взорвался', когда услышал о палке Пивоварова

Бывший участник дуэта "Время и стекло", украинский певец POSITIFF (настоящее имя – Алексей Завгородний) признался, что на его концертах иногда случаются конфузы, когда приходится вступать в конфликты. На примере шоу Артема Пивоварова, где артист бросил в толпу барабанную палочку и ударил фанатку, певец подтвердил, что истории с травмами на выступлениях не единичны, и "взорвался" смехом.

Разговор о концертах состоялся в эфире канала М1. Ведущие спросили, слышал ли певец новость, что его коллега "бросил палку" и попал в фанатку.

Над словосочетанием "бросил палку" еще несколько секунд смеялись ведущие, одной из которых была артистка Оля Цыбульская, и сам Позитив.

"Были такие моменты, когда можно было полезть в толпу и дать кому-то в лицо, если кто-то обижал девушку рядом. Были такие моменты, действительно. Клубные концерты всегда непредсказуемые. Бывают разные истории. Самое главное – осторожно это сделать, чтобы другие люди не увидели потасовку", – признался артист.

Он придерживается мнения, что иногда в ситуацию нужно вмешаться, но важно продолжать мероприятие и не срывать его из-за поведения агрессивных слушателей.

"Были моменты, когда за кулисы забегал кто-то, что-то хотел. Я не агрессивен, но в лицо могу дать, если оно того стоит", – признался певец.

Ранее OBOZ.UA писал, что POSITIFF впервые показал свою девушку, на которой хочет жениться. Они встречаются уже более двух лет.

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