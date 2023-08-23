Пол Маккартни, Rammstein и другие: мировые звезды, которые поднимали флаг Украины на своих концертах. Фото и видео

23 августа украинцы отмечают День государственного флага. Синий и желтый цвета во всем мире ассоциируются с силой, несокрушимостью, стремлением к победе и свободе. Многие мировые звезды, желая показать свою поддержку и солидарность украинскому народу, поднимают сине-желтый символ на своих концертах под аплодисменты многотысячной аудитории.

Видео дня

В День государственного флага OBOZREVATEL решил вспомнить о некоторых всемирно известных друзьях Украины, которые во время выступлений не забывают о нашей стране и напоминают о ней публике, подымая сине-желтое знамя со сцены. Причем делают они это регулярно.

Пол Маккартни

Один из основателей легендарной группы The Beatles открыто поддерживает Украину с 2014 года и не изменил своей позиции после полномасштабного вторжения. В мае прошлого года 16-кратного обладателя премии "Грэмми" запечатлели с огромным сине-желтым флагом в руках на концерте в городе Спокан, штат Вашингтон. Затем он повторил этот жест в июне во время своего выступления в Бостоне.

Rammstein

Фронтмен культовой рок-группы Тилль Линдеманн в начале полномасштабного вторжения на ряду с другими волонтерами помогал украинским беженцам на берлинском вокзале. Однако на этом поддержка Украины от Rammstein не закончилась. На своих концертах в Варшаве (Польша), Цюрихе (Швейцария) и других музыканты разворачивали огромные украинские флаги.

Imagine Dragons

Фронтмен американской группы Дэн Рейнольдс также буквально на каждом концерте выделяет Украине и теме войны отдельное внимание. Он не только разворачивает флаг, но и посвящает украинцам отдельные композиции. Например, в память о погибших в результате российской агрессии детях музыкант исполняет культовую песню Forever Young. Кроме того, Imagine Dragons являются амбассадорами UNITED24. Не так давно они выступили в Польше, развернув флаг с логотипом платформы. В этом артистам помог 14-летней Саша из Николаевской области, дом которого разрушили оккупанты. Мальчик стал главным героем клипа коллектива на их новый хит Crushed.

Гарри Стайлз

Всемирно известного британского певца можно смело назвать амбассадором сине-желтого флага. В сети регулярно распространяются видео, где Гарри Стайлз размахивает украинской символикой со сцены на каждом новом концерте своего мирового турне.

Red Hot Chili Peppers

Культовая американская рок-группа также помогает Украине держать информационный фронт, активно рассказывая своим поклонникам по всему миру о российском терроре и необходимости помогать украинцам. А во время концерта в Майами в августе прошлого года солист Энтони Кидис вышел на сцену с сине-желтым флагом. Фото с того выступления появилось в соцсетях коллектива с подписью: "Любим Украину".

Как писал OBOZREVATEL, украинские звезды поздравили фанов с Днем флага. Они рассказали, какой смысл вкладывают в украинский символ и показали фото в сине-желтых образах.

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