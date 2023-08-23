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Пол Маккартни, Rammstein и другие: мировые звезды, которые поднимали флаг Украины на своих концертах. Фото и видео

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
1,1 т.
Пол Маккартни, Rammstein и другие: мировые звезды, которые поднимали флаг Украины на своих концертах. Фото и видео

23 августа украинцы отмечают День государственного флага. Синий и желтый цвета во всем мире ассоциируются с силой, несокрушимостью, стремлением к победе и свободе. Многие мировые звезды, желая показать свою поддержку и солидарность украинскому народу, поднимают сине-желтый символ на своих концертах под аплодисменты многотысячной аудитории. 

Видео дня

В День государственного флага OBOZREVATEL решил вспомнить о некоторых всемирно известных друзьях Украины, которые во время выступлений не забывают о нашей стране и напоминают о ней публике, подымая сине-желтое знамя со сцены. Причем делают они это регулярно. 

Пол Маккартни

Один из основателей легендарной группы The Beatles открыто поддерживает Украину с 2014 года и не изменил своей позиции после полномасштабного вторжения. В мае прошлого года 16-кратного обладателя премии "Грэмми" запечатлели с огромным сине-желтым флагом в руках на концерте в городе Спокан, штат Вашингтон. Затем он повторил этот жест в июне во время своего выступления в Бостоне. 

Rammstein 

Фронтмен культовой рок-группы Тилль Линдеманн в начале полномасштабного вторжения на ряду с другими волонтерами помогал украинским беженцам на берлинском вокзале. Однако на этом поддержка Украины от Rammstein не закончилась. На своих концертах в Варшаве (Польша), Цюрихе (Швейцария) и других музыканты разворачивали огромные украинские флаги. 

Imagine Dragons

Фронтмен американской группы Дэн Рейнольдс также буквально на каждом концерте выделяет Украине и теме войны отдельное внимание. Он не только разворачивает флаг, но и посвящает украинцам отдельные композиции. Например, в память о погибших в результате российской агрессии детях музыкант исполняет культовую песню Forever Young. Кроме того, Imagine Dragons являются амбассадорами UNITED24. Не так давно они выступили в Польше, развернув флаг с логотипом платформы. В этом артистам помог 14-летней Саша из Николаевской области, дом которого разрушили оккупанты. Мальчик стал главным героем клипа коллектива на их новый хит Crushed.

Пол Маккартни, Rammstein и другие: мировые звезды, которые поднимали флаг Украины на своих концертах. Фото и видео

Гарри Стайлз 

Всемирно известного британского певца можно смело назвать амбассадором сине-желтого флага. В сети регулярно распространяются видео, где Гарри Стайлз размахивает украинской символикой со сцены на каждом новом концерте своего мирового турне. 

Red Hot Chili Peppers

Культовая американская рок-группа также помогает Украине держать информационный фронт, активно рассказывая своим поклонникам по всему миру о российском терроре и необходимости помогать украинцам. А во время концерта в Майами в августе прошлого года солист Энтони Кидис вышел на сцену с сине-желтым флагом. Фото с того выступления появилось в соцсетях коллектива с подписью: "Любим Украину". 

Пол Маккартни, Rammstein и другие: мировые звезды, которые поднимали флаг Украины на своих концертах. Фото и видео

Как писал OBOZREVATEL, украинские звезды поздравили фанов с Днем флага. Они рассказали, какой смысл вкладывают в украинский символ и показали фото в сине-желтых образах.

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