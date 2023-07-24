Показывал дизлайк на протяжении всего выступления: Пивоваров поскандалил с фаном прямо во время концерта. Видео

Популярный украинский певец Артем Пивоваров публично поконфликтовал с одним из зрителей на своем концерте. Недовольный фан на протяжении всего выступления показывал артисту жест с большим пальцем вниз, что очень не понравилось звезде.

Видео дня

Так, Пивоваров прервал выступление и при всех резко обратился к хейтеру, который зачем-то пришел на его концерт. Этот момент попал на видео, которое распространил Telegram-канал "МУЗВАР" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Известно, что это был благотворительный концерт в Черновцах, который состоялся 23 июля.

Как можно понять по обнародованным кадрам, в разгар выступления Пивоваров остановился и попросил об этом же своих музыкантов. В зале стоял мужчина, который демонстративно показывал в сторону сцены дизлайк.

Исполнитель обратился к недовольному поклоннику с просьбой объяснить, что именно ему не нравится. Пивоваров даже поинтересовался у людей вокруг, не заставили ли они часом мужчину идти на концерт к артисту, который ему, очевидно, не очень импонирует.

Затем певец предложил фану выйти на сцену и показать, как нужно петь "правильно", чтобы всем нравилось.

"Иди сюда на сцену. Ты показываешь весь концерт дизлайк. Друг, давай, смелее. Или ты не о смелости? Если хочешь попробовать, нет вопросов, фонограмма всегда к твоим услугам", – нервно произнес раздраженный таким поведением артист.

Впрочем, ответа от зрителя не поступило. Он лишь произнес, что не хотел мешать, а Пивоваров среагировал: "Нет, это мешает".

Напомним, у Пивоварова был запланирован концерт в Швейцарии, который неожиданно сорвался. Благотворительное мероприятие в поддержку Украины не состоялось по необоснованной причине. С такой же проблемой столкнулся и его коллега Олег Скрипка. Артисты считают, что причиной отмены концертов стала российская пропаганда и распространение фейков о них.

Как писал OBOZREVATEL, Пивоваров стал одним из тренеров нового 13-го сезона шоу "Голос країни". Съемки проекта в этом году пройдут в Польше. Первые эпизоды зрители увидят уже этой осенью.

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