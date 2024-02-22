Пока ВСУ воюют. Тамерлан резко высказался о Волошине, Гонковском и других 'волонтёрах', отдыхающих на Мальдивах

Украинский музыкант, а с началом полномасштабного вторжения России военный и волонтер, Тамерлан считает, что инфлюэнсеры-мужчины, выезжающие по волонтерской программе на Мальдивы и другие курортные места на отдых, живут в параллельной реальности. Пока украинские военные борются за свободу на фронте и не имеют ни одного выходного, блогеры вроде Александра Волошина и Андрея Гонковского тратят тысячи долларов на "отдых от войны".

Музыкант вспомнил слова спикера Сухопутных войск ВСУ капитана Ильи Евлаша о том, что сборы можно публиковать, воюя на фронте, с отсылкой на желание блогеров и артистов иметь бронь от службы. Своим мнением относительно так называемых волонтеров он поделился в интервью Богдану Беспалову в рамках сотрудничества с OBOZ.UA.

"Не буду говорить за кого-то, скажу откровенно свое мнение. Я считаю, что это действительно другая реальность. Когда уезжают, например, женщины с детьми, это один вопрос. Когда уезжают ребята военнообязанные, которые по волонтерской программе уезжают и где-то оказываются на берегу океана, это немного странно. Сейчас такое время, когда нужно быть в одном эмоциональном потоке и поддерживать тех, кому крайне тяжело", – поделился мнением артист.

С началом полномасштабного вторжения России Тамерлан пошел добровольцем служить, поэтому вопрос "откосить от войны" для него острый. Впрочем, он заявил, что нормально относится к желанию артистов оставаться в тылу, если они боятся идти на фронт, но блогеров, решивших себя отправить на скамейку запасных из-за помощи войску, он не воспринимает всерьез.

"Когда-то был разговор о блогерах, которые закрывают сборы, что они более полезны в тылу. Но мы же сами видим, как эти блогеры себя проявляют, имея воображаемую привилегию. Ответ [спикера Сухопутных войск ВСУ] был такой, что это не мешает делать свое дело и сборы, находясь возле Starlink где-то не на первой позиции, а на второй. Я считаю, что нельзя делать какие-то категории, что кто-то должен, кто-то не должен. У нас есть гражданский долг перед своей страной и никто его не отменял", – резюмировал он.

Полное интервью Тамерлана читайте на OBOZ.UA в ближайшее время.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский актер сериала "Возвращение Мухтара" Константин Костышин с осени 2023 года служит в ВСУ. По его мнению, у творческих людей нет привилегий, поэтому те, кто пригоден к службе, обязаны идти воевать, если получат повестку.

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