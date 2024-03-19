Уроженка Закарпатья и предательница Украины, певица Лолита Милявская, которая наотрез отказалась ехать на оккупированный Донбасс, объяснила свое решение "животным страхом". Пока украинцев ежедневно убивает Россия, обстреливая жилые дома и общественные места ракетами, запроданка выдала, что боится салютов после того, как раз услышала взрывы в оккупированном Донецке.

Кроме этого, она заверила, что "бомбы всегда взрываются где-то поблизости", поэтому жительница Москвы якобы хорошо понимает украинцев в оккупации. Такое заявление она сделала в последнем интервью.

Лолита была в Донецке и Луганске несколько раз – давала концерты, общалась с оккупантами и местными жителями. Они убедили артистку в пропаганде, а муж ее матери якобы "умолял вытащить его из бомбоубежища".

С тех пор звезда для себя решила, что никогда не вернется на Донбасс, кто бы ее не приглашал. Мол, звуки взрывов – слишком серьезное испытание для хрупкой психики певицы.

"Я сейчас бы уже никуда не поехала. Скажу честно, потому что я трус, потому что на мне ответственность за мою семью. Я читала заметку о том, что снаряд попал в зале в концертную группу", – сказала запроданка, намекая на ликвидацию артистки Полины Меньших, позорно погибшей за царя в ноябре 2023 года.

Лолита назвала себя и других звезд, выступающих у линии столкновения, "пушечным мясом", которое умирает бессмысленно.

"Во-первых, мы работаем с радио. Мы – офигенная мишень, куски мяса, от которого толку ноль... Тот страх, который я пережила там, мне его хватило. Я ненавижу салюты. Я ненавижу людей, которые взрывают петарды на улице. Я после Донецка слышать салют не могу. У меня начинается паническая атака", – пожаловалась предательница.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лолита отчиталась перед хейтерами по поводу размера своей пенсии. За эти деньги, которых не хватает на жизнь, она поблагодарила Москву.

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