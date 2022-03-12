Пока Украина проходит через ад: появились подробности роскошной жизни любовницы Путина Кабаевой в Швейцарии
СМИ выяснили подробности роскошной жизни любовницы Путина Алины Кабаевой в Швейцарии. По данным журналистов, женщина с 4 детьми от российского диктатора живет в "частном и очень защищенном" шале на берегу озера Лугано.
Об этом сообщил таблоид The Mirror, указав, что экс-гимнастка ни в чем себе не отказывает, пока ее партнер-тиран вынуждает Украину "проходить через ад". Также работникам издания удалось выяснить некоторые детали рождения детей Путина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Недалеко от озера Лугано есть множество частных 4-этажных домов, позволить которые себе могут только состоятельные люди. По словам журналистов, в месте, где поселилась Кабаева с потомками Путина после начала русско-украинского войны, преобладают дорогие рестораны, аптеки, банки, брендовые магазины, элитные больницы и "вылизанные" улочки.
Именно в одной из таких VIP-клиник под названием Clinicа Sant'Anna, по информации местного телеканала, в 2015 году Кабаева родила Путину девочек-близняшек. Сообщается, что отец присутствовал на родах, поэтому им пришлось снять две палаты – для пары с младенцами и охранников.
"Купаясь в теплых весенних солнечных лучах на этой неделе, контраст между спокойствием Sant'Anna и роддомом, который разбомбили российские войска в Мариуполе, не может быть резче", – говорится в материале The Mirror.
Журналисты рассказали, что у роскошного швейцарского роддома, который является излюбленным местом для родов богатых россиян, и сейчас стоят элитные автомобили и сверкают фигурки фламинго.
Источник издания возле итальянской границы сообщил: "До пандемии коронавируса часто ходили слухи о том, что любовница Путина находится в городе. Известно, что они часто встречаются здесь, но каждый, кто их знает, поклялся хранить тайну".
"Пока Россия распадается из-за санкций, это идеальное место для Путина, чтобы отправить Алину и их детей", – добавил информатор журналистов.
Напомним: Владимир Путин до 2014 года был женат на Людмиле Шкребневой, от которой у него родились две дочери – Екатерина и Мария. В 2013 году супруги публично заявили о намерениях расстаться по общему желанию.
Однако еще в 2008 году газета "Московский корреспондент" опубликовала материал, в котором сообщила о романтических отношениях между гимнасткой и политиком, что президент РФ назвал "неправдой". Кабаева же от комментариев воздержалась, а статью попросила опровергнуть.
Ранее OBOZREVATEL писал, что захватчик Путин отправил любовницу в Швейцарию, ведь до его вторжения в Украину государство сотни лет сохраняло нейтралитет, что делало его безопасным для укрывательства.
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