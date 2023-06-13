'Пока не решили вопрос': бывшая Остапчука поставила на место его 22-летнюю возлюбленную

Блогер и бывшая жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк удивлена поведением его новой избранницы. 22-летняя Екатерина Полтавская побывала в доме шоумена, который он строил вместе с нотариусом, находясь в браке. Журналистка рассказала, что хотела бы изменить в особняке, но, как уточнила Кристина, она не имеет на жилье никаких прав.

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Свое возмущение Горняк выразила в Instagram. Она попросила девушку не трогать их с Остапчуком дом, пока экс-супруги его не поделят. Брюнетка написала, что Катя следит за ее блогом и отметила – каждый поступает так, как воспитан (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я не обижаюсь, каждый поступает так, как воспитанный… Но я знаю, что меня читает Екатерина. Поэтому прежде чем планировать сносить стены в нашем с Владимиром общем доме, который мы строили еще в браке и пока не поделили, желательно со мной этот вопрос решить. Выкупите мою часть, например, а затем сносите, что хотите, стройте и живите. Потому что как-то это совсем некрасиво получается воровать", – высказалась Горняк.

Блогер напомнила Полтавской, о чем 60 статья Семейного кодекса Украины. Нотариус подчеркнула, что только после того, как она с бывшим мужем решит судьбу дома, девушка может обустраивать его и делать перепланировку.

"Хотелось бы, чтобы в моем доме стены не сносились, пока мы не решили вопрос, особенно те, кому он не принадлежит", – написала Кристина Горняк.

Как сообщил OBOZREVATEL ранее, Кристина Горняк намекнула на новые отношения и посвятила поклонников в подробности своей болезни. Девушка призналась – ее новый мужчина посещает врачей вместе с ней и помогает со всеми сложностями.

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