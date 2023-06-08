'Думала, что буду умирать': бывшая Остапчука рассекретила новые отношения и посвятила в детали своей болезни

Украинский блогер и бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк недавно шокировала подписчиков новостью, что ей необходимо удалить одну почку. Три недели назад ей поставили диагноз – гидронефроз четвертой степени, подчеркнув, что орган невозможно спасти. Нотариус впала в депрессию, долго плакала и думала, что на этом жизнь закончена.

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Своими мыслями бывшая возлюбленная Остапчука поделилась в Instagram. Она поблагодарила родных и близких, которые в такой тяжелый период находятся рядом, и намекнула, что у нее появился молодой человек. Мужчина подбадривает украинку, посещает с ней врачей и утверждает, что Горняк будет жить до 100 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Гидронефроз 4 степени", – такие страшные слова произошли со мной три недели назад. Вердикт в Украине сразу – удаление почки. После этих слов я просто упала в самый низ эмоционально, как только может упасть человек. Я плакала и думала, что все, я буду умирать, что жизнь кончается. Прежде всего, я благодарю людей, которые находятся рядом. Моих родителей, моих подруг и Его, который постоянно в Вене подает руку помощи и посещает вместе со мной всех врачей со словами: "Такие, как ты, живут долго, ты будешь жить100 лет. Он на украинском не читает, поэтому могу похвалить его здесь", – написала Кристина Горняк в блоге.

По словам блогера, ее болезнь никак не проявляется. Она постоянно проходила полный медицинский осмотр и делала все УЗИ. Девушка знала, что у нее в почке киста, но то, что все зайдет так далеко, она и не подозревала.

"Но он (врач, – ред.) добавил, что я могу жить как здоровый человек дальше, что одна почка прорабатывает гораздо больше, чем нуждается человек. И что я выгляжу как абсолютно здоровая. Он так спокоен, что я верю ему. Поэтому, жду свое обследование, и буду держать вас и дальше в курсе дела", – заверила брюнетка.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что Владимир Остапчук трогательно поздравил свою дочь Эмилию с 10-летием и показал архивные фотографии с ней. Дети телеведущего живут вместе с его экс-женой Еленой Войченко в Канаде. Последний раз он навестил наследников в мае 2022 года.

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