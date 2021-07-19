Похудевшая Адель засветилась на публике с вероятным новым бойфрендом. Фото

Британская певица 33-летняя Адель вышла на публику в элегантном образе и продемонстрировала похудевшие формы. В ее компании заметили баскетбольного агента по имени Рич Пол, с которым знаменитости уже успели приписать роман.

Во время баскетбольного матча исполнительница позировала в длинном пальто с принтом, а также топе и черных легинсах. Подробней о том, как выглядела Адель – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В сети стали активно писать о новом романе певицы. На мероприятии она сидела рядом с баскетбольным агентом по имени Рич Пол.

"Агент Леброна Джеймса привел на игру свою избранницу. Судя по всему, он встречается с певицей Адель", – сказал журналист одного из американских спортивных каналов Брайан Виндхорст.

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Коротко о знаменитости:

Адель – британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 15 премий Грэмми и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня "Skyfall" в её исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, появилась информация, что Адель начала тайно встречаться с другом детства. Пара завела отношения еще в прошлом году.