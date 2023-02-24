Король Великобритании Чарльз III обратился к украинцам в день годовщины полномасштабной войны с Россией. В официальном послании он упомянул об объединении мира и солидарности с народом Украины.

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Он также вспомнил встречу с президентом Владимиром Зеленским в Лондоне, которая состоялась во время его крайней поездки в Великобританию. Письмо короля опубликовали на официальном сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вот уже год, как народ Украины невероятно страдает от неспровоцированного полномасштабного нападения на свое государство. Перед лицом трагедии он продемонстрировал поистине чрезвычайное мужество и стойкость", – говорится в обращении.

Король подчеркнул, что весь цивилизованный мир с ужасом наблюдает за всеми страданиями, причиненными украинцам. Он также заверил, что Великобритания гордится тем, что украинцы доверили британцам свою безопасность и попросили убежища от ракет и оккупации.

"В начале этого месяца я встречался с президентом Зеленским в Букингемском дворце, чтобы выразить мою личную поддержку народу Украины. Поэтому я могу только надеяться, что поток солидарности со всего мира может принести не только практическую помощь, но и силу от осознания того, что вместе мы стоим единым фронтом", – закончил монарх.

Кстати, на днях Чарльз III посетил украинских военных, проходящих обучение в Британии. Он стал свидетелем того, как британские и международные силы-партнеры учат украинских военнослужащих атаковать враждебные позиции.

В октябре прошлого года он посетил город Абердин в Шотландии, где проживают сотни семей из Афганистана, Сирии и Украины. Монарх встретился с украинскими беженцами и лично побеседовал с ними о ситуации в стране.

Ранее OBOZREVATEL писал, что британские герцоги Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали Украину и президента Владимира Зеленского в войне со страной-агрессором Россией.

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