Поэт-воин Полежака, который стал самым сексуальным деятелем культуры, попал под обстрел: прилетело в 50 см от головы

Украинский поэт и автор многих популярных песен Артем Полежака, который после полномасштабного вторжения отправился защищать Родину на фронт, попал под вражеский обстрел. В результате у бойца диагностировали контузию.

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Он вышел с поклонниками на связь и рассказал о своем самочувствии. Придя в себя после обстрела, который мог забрать жизнь защитника и его сослуживцев, Полежака сделал несколько снимков, чтобы поделиться ними с поклонниками. Кадры поэт разместил на личной странице в Facebook.

"Если вы не знали, как выглядит контуженный Полежака, то вот. Пи**рский танк разобрал нашу позицию на запчасти. Мне прилетело буквально в 50 см от головы. Пришел в себя, засыпанный песком, ничего не понимая. Шапку потерял... Четенько в коллиматор попал осколок, сбил с планки и отправил в коллиматорную Вальгалу. Теперь у меня появилась новая суперспособность – выдыхать воздух через уши. В голове гудит, плохо слышу (что в моем возрасте, в принципе...), а главное, слегонца нарушена координация и не могу долго идти", – рассказал автор.

Полежака отметил, что ему уже была оказана медицинская помощь, поэтому сейчас он чувствует себя гораздо лучше, хотя процесс восстановления займет еще какое-то время.

"Утром сестра сделала капельницу, дала таблеток, и я уже в тепле", – подчеркнул поэт.

Отметим, 13 февраля Полежака стал победителем премии "Золотой лифон", которая определяет самого сексуального деятеля культуры. Правда, в этом году народную награду переименовали в "Кевларовый лифон", поскольку премия несколько изменила формат, и фаворита выбирали среди тех писателей, поэтов и музыкантов, которые служат на фронте в лавах ВСУ.

Полежака сейчас служит как стрелок в 3-м батальоне 5-й Слобожанской бригады Национальной гвардии Украины под позывным "Химера".

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай приехала в Бахмут для съемок большого сюжета про город, который фактически уничтожили оккупанты. Поездка оказалась крайне опасной, поскольку в один из дней Рамина попала под артиллерийский обстрел.

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