Рамина в Бахмуте впервые попала под артиллерийский обстрел. Видео

Известная украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай три дня провела в Бахмуте Донецкой области, который считается одной из самых горячих точек фронта. Туда знаменитость приехала с рабочей миссией, очевидно, для съемок большого сюжета про город, который фактически уничтожили оккупанты. Поездка оказалась крайне опасной, поскольку в один из дней Рамина попала под артиллерийский обстрел.

Видео дня

К счастью, все обошлось, а справиться со страхом и паникой журналистке помогли военные, которые были рядом, и опытные операторы. Последние успевали не только снимать и успокаивать, но еще и шутить, повторяя: "Все нормально, не переживай, это война". Соответствующее видео Рамина опубликовала на личной странице в Instagram.

Как призналась звезда, несмотря на поддержку военных и коллег, она очень испугалась. И это ожидаемо, ведь на обнародованных кадрах можно услышать ужасающие громкие звуки работы артиллерии, а также увидеть полуразрушенные здания в самом центре Бахмута.

"Друзья, не переживайте, я уже уезжаю в Киев... Я впервые попала под артиллерийский обстрел, испугалась. Ребята-операторы уже не первый раз работают на таких направлениях, поэтому у них другая реакция. Если бы рядом со мной не было наших военных, я бы не знаю, что делала! А Женя еще подкалывать меня успевал", – поделилась ведущая.

В комментариях звездные коллеги и поклонники начали писать о смелости Эсхакзай, которая довольно мужественно держалась в таких жутких обстоятельствах.

В ответ Рамина отметила, что не считает себя героем, как писали многие, а лишь старается выполнять свою работу.

"Вы видели мое лицо? Мне, конечно, приятно получать комплименты, но я просто делаю свою работу... это не показуха и геройство. Война – это страшно. Это не хайп, это ужас. И я не герой. Я просто делаю то, что умею делать лучше – показываю людей, рассказываю истории. Это мое оружие. Единственное, с чем соглашусь – да, я не ссыкло. У меня есть стержень. Но при данных обстоятельствах надо достать свой стержень всем, у кого он есть, и еб*шить на своем фронте", – прокомментировала звезда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Рамина показала видео, на котором неадекватная россиянка в Кальпе (муниципалитет в Испании) пытается сорвать антивоенный митинг украинцев. Одиозная женщина, возможно, в состоянии алкогольного опьянения кричала нецензурные высказывания и говорила, что Украину "мало обстреливают".

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