Подруга Тодоренко – о встрече с ведущей и ее мужем-россиянином во время войны: со слезами оправдывалась

Участница шоу "Холостяк" и украинская актриса Виктория Варлей рассказала, как летом встретила в Майами, США, свою давнюю подругу-ведущую Регину Тодоренко и ее мужа-россиянина Влада Топалова. Поскольку публично одесситка не высказывала свою политическую позицию, Варлей прямо поинтересовалась, что она думает о геноциде украинцев и где находятся ее родители.

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На вопрос о жестокой войне Тодоренко, как объяснила ее подруга, отвечала со слезами на глазах. Об этом актриса рассказала в интервью на YouTube-канале "Олицкая" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Еще в начале полномасштабного вторжения Виктория Варлей упрекнула давнюю знакомую, что она публично не осудила войну, однако одесситка комментарий проигнорировала. Летом 2022 года они случайно встретились в компании общих знакомых, где завязался разговор о войне в Украине.

"Она немного "на слезе" это все говорила. Что ей тяжело, потому что у нее муж – россиянин и дети наполовину украинцы. То есть, знаешь, для меня – это было оправдание", – поделилась Виктория Варлей.

Родители Тодоренко, по ее словам, отказались уезжать из Украины и продолжают жить в Одессе. Муж ведущей Топалов также присоединился к разговору звезд и высказал свое мнение, которое, к слову, показалось актрисе неубедительным.

"Он спросил, где мои родители. Он сказал, что это все полный крах и триндец, что непонятно как такое может происходить в XXI веке. То есть такие стандартные фразы", – вспомнила Варлей.

Собеседница журналистки подытожила, что не может обвинить знакомых в поддержке войны, но добавила, что и публично они действия Кремля осудить не способны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, что написала Регине Тодоренко после полномасштабного нападения России.

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