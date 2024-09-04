Подрался за украинский язык на Донбассе и презирал советский паспорт: малоизвестные факты из жизни и смерти Василия Стуса

39 лет назад, 4 сентября 1985-го, Украина потеряла поэта-шестидесятника, прозаика и публициста Василия Стуса. Жизнь писателя, смело сражавшегося за независимость своей Родины, оборвалась в карцере советского лагеря.

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Несмотря на пророссийскую позицию тогдашней власти, литератор не боялся отстаивать собственные позиции и убеждения. Проживая на Донбассе, диссидент принципиально общался на украинском языке, из-за чего неоднократно попадал в стычки. Отстаивая родное слово, в студенческие годы автор подрался с одним горожанином, когда услышал, что должен "говорить на нормальном языке", а во взрослом возрасте не терял желания избавиться от советского паспорта. В честь 39-й годовщины со смерти поэта OBOZ.UA подготовил малоизвестные факты из его жизни и смерти.

Начал ходить в школу без ведома родителей

В детстве Стус начал посещать школу в 5-летнем возрасте тайком от родителей. Возможно, его папа и мама не узнали бы о поступке сына, однако преподавательница обратилась к ним с вопросом: почему Василий приходит в класс босиком?

Был учителем украинского языка и литературы

Литератор никогда не боялся идти против установленной системы, поэтому преподавал в школе украинский язык, который в то время считали "неперспективным" и пытались вытеснить из программы. Он делал уроки максимально интересными для детей, рассказывая увлекательные истории и читая поэзию.

Дважды отказывался от советского гражданства

Шестидесятник не хотел связывать себя с Советским Союзом, поэтому дважды отказывался от гражданства социалистического государства. Впервые это произошло 15 июля 1976 года, когда его сборник стихов "Палимпсесты" изъяли "на проверку" и запретили доступ к литературе. Во второй раз – в 1978 году, ведь ему не разрешили вырваться из ссылки, чтобы посетить тяжелобольного отца.

Мог быть лауреатом Нобелевской премии

Целью украинской интеллигенции было выдвинуть Василия Стуса на получение одной из самых престижных международных премий по литературе. Их замысел не удалось претворить в жизнь, ведь писатель погиб до того, как были завершены необходимые процедуры.

Был арестован за поддержку родных традиций

Одной из самых удивительных причин задержания публициста стал арест из-за колядок. В 1972 году мужчина принял участие в акции протеста против политики запрета украинских национальных традиций, где многие активисты ходили с вертепом и пели рождественские песни.

Существует несколько причин смерти Василия Стуса

Как известно, жизнь шестидесятника оборвалась в советском лагере в Пермской области России, где он объявил бессрочную сухую голодовку. По официальной версии, жизни поэта оборвалось из-за остановки сердца. Согласно предположениям, писатель пошел в засветы из-за переохлаждения в карцере, куда его отправили за то, что якобы он, читая книгу в камере, облокотился на нары. В эту версию общественность верит гораздо больше, ведь по свидетельству сокамерников диссидента, официальная причина была клеветой.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские военные в день рождения Стуса записали его стихотворение "Домой".

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