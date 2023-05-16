Подписчикам – Infiniti, а ВСУ – 100 тысяч: Каменских раскритиковали за розыгрыш дорогого авто и телефона во время войны

Украинскую певицу Анастасию Каменских подвергли критике за розыгрыш дорогого авто и телефона во время войны. Артистка пообещала подарить одному из подписчиков Infiniti, а другому – iPhone за подписки на всех спонсоров, а также зачем-то объявила, что передаст 100 тысяч гривен на Вооруженные силы Украины. После огласки и критики пост удалили.

Видео дня

Условия розыгрыша знаменитость опубликовала вечером, а уже утром удалила все упоминания о нем. Комментарии появились под ее уже пропавшим постом в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы вместе с организаторами решили устроить благотворительный конкурс, в котором кто-то из вас получит этот невероятный автомобиль Infiniti, а донат 100 000 грн я отправлю в сбор на авто для наших защитников, который мы открыли в рамках тура "Я – Украина", – написала звезда.

Многим подписчикам стало непонятно, какое отношение донат имеет к розыгрышу, а другие упрекнули организаторов конкурса в том, что на фоне дорогого Infiniti 100 тысяч гривен – совсем немного. Некоторые подписчики также написали, что украинским воинам авто понадобилось бы больше.

"Вот не ко времени такое. Лучше сложитесь со своими друзьями из ваших подписок и купите военным несколько автомобилей на эти деньги. И те 100 тысяч, которые вы предлагаете потом передать, извините, но это очень мало", "Где-то меня обманывают, только не понимаю где", "Лучше просто купи тачку пацанам", "А победы вам не надо? Машину отправьте на ВСУ", – говорится в сообщениях.

По правилам розыгрыша, нужно было подписаться на 94 аккаунта, среди которых много блогеров-миллионников, таролог, магазины, артисты и т.д. Все они совместными усилиями и приобрели подарки, которые хотели впоследствии отдать одному из участников. Таким способом инфлюэнсеры поднимали активность на своих страницах задолго до начала полномасштабной войны, но платформа Instagram не слишком лояльно относится к подобным способам пропиариться.

Ранее OBOZREVATEL писал, что муж Каменских – продюсер Потап – попал в скандал из-за трека "Волонтер". Артист хотел прославить волонтеров, каждый день приближающих победу нашей страны, но, по словам его поклонников, у него получилось лишь унизить их.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!