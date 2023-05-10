'Подлый психопат': участники Евровидения-2023 'проехались' по украинским городам на тракторе, чтобы привлечь внимание к преступлениям России

Представители Хорватии на Евровидении-2023, рок-группа Let 3, которая известна своими смелыми перформансами, в соцсетях обратила внимание на преступления России в Украине. В частности, под свой конкурсный трек, где поется о подлом психопате и тракторе, звезды "проехались" по украинским городам – Киеву, Харькову и Мариуполю.

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Больше всего хорватов волнует то, что террористы похищают украинских детей. Три ролика с одинаковым посылом появились на странице Let 3 в TikTok (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На одном из видео хорваты на фоне разрушенных домов Харькова заявили, что дети не должны быть украдены, ведь "нет детей – нет жизни".

На другом ролике звезды, якобы заехавшие в разрушенный Мариуполь на тракторе, спели "Капитошку" в переводе на хорватский язык. Таким образом, артисты стремились напомнить миру о жертвах российского террора.

Также на их странице есть кадры из центра Киева, заставленного противотанковыми "ежами". Передвигаясь на фоне этой мрачной картины, хорваты пели слова из своего конкурсного трека: "Мама, я иду на войну. Это маленький психопат. Подлый маленький психопат".

Хотя Евровидение – аполитичный конкурс, Let 3 выступают с антивоенной песней, высмеивающей белорусского и российского диктаторов. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

Как OBOZREVATEL писал ранее, группа из Хорватии выступила в первом полуфинале конкурса накануне и прошла в финал. Более подробно, как прошло шоу, можно прочитать в нашем материале.

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