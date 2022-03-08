'Поддерживаете Путина?': звезда 'Великолепного века' снялась для обложки российского журнала и нарвалась на критику

Звезда культового сериала об украинке, которую забрали в турецкий плен, "Великолепный век" Мерьем Узерли снялась для обложки российского журнала Hello и опубликовала фото во время военного вторжения в Украину. Сотрудничество со страной-оккупантом вызвало критику серез поклонников звезды во всем мире, кроме подписчиков из РФ.

Фотографию актриса выложила в свой личный профиль в Instagram. Некоторые подписчики в знак протеста заявили, что отписались от знаменитости, ведь она "сотрудничает" с президентом России Владимиром Путиным (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фотографии, сделанной предположительно еще во время визита Марьем в РФ в начале февраля этого года, она позирует топлесс в украшениях, знакомых зрителям из турецкого сериала. В частности, на ее пальцах видны два кольца, а на шее роскошное колье.

Видео дня

Однако съемки и интервью актрисы в журнале поразили только российских читателей, в то время как украинцы и поддерживающие Украину выразили свое разочарование.

"Классно вам, а мы в страхе живем", "Я разочаровалась в тебе Мерьем", "Остановите русскую войну", "Я вынуждена отписаться. Вы только что выбрали сторону", "Играла украинку, а в итоге в российском журнале", "Поддерживаете Путина?", – говорится в сообщениях.

Отметим, что Мерьем не выражала свою позицию по поводу российско-украинской войны. После шквала критики она посвятила несколько строк ситуации в мире в своем посте, где поздравляла женщин с 8 марта. Они звучат так: "Уважение к каждому – это уважение к Богу. С надеждой и молитвами о мире. Особенно в эти дни и навсегда".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец Басков выдал россиянам новый пропагандистский бред о якобы создании биологического оружия в Украине. Исполнитель передал риторику президента РФ Владимира Путина, что якобы российские оккупанты собрались освобождать украинскую землю от нацистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!