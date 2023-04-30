'Под завалами нашли бывшего ученика мамы и его 10-летнюю сестренку': Остапчук родом из Умани рассказал новые детали трагедии

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук родился и вырос в Умани – именно в том районе, куда 28 апреля прилетела российская ракета, разрушив жилой многоэтажный дом. Этот подъезд, как рассказал сам шоумен, он годами видел из окна во время учебы в школе. Там, кстати, учительницей начальных классов работала мама знаменитости. Во время жуткой трагедии погиб один из ее бывших учеников.

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Так, 16-летний мальчик, тело которого нашли под завалами спасатели, учился в классе Инны Владимировны Остапчук. От рук российских оккупантов погибла и его младшая сестричка – ей было всего 10 лет. Об этом телеведущий рассказал на личной странице в Instagram.

По словам Остапчука, район в Умани, где произошел очередной акт терроризма со стороны России, он знал, как свои пять пальцев. В соседних от разрушенного оккупантами дома жили друзья детства знаменитости.

"На фото – дом, который я видел из своей школы все годы учебы и двор, который знаю по сантиметрам. В соседнем подъезде жил когда-то лучший друг детства Костя, рядом жили Макс, Ваня и Андрюха Рыжков. Здесь, рядом, в родной 5 школе имени В.И.Чуйкова, на третьем этаже расположен кабинет моей мамы, которая до сих пор работает учительницей начальных классов. Вчера под завалами нашли ее бывшего ученика, которому только исполнилось 16, и его 10-летнюю сестричку. Их квартира была на 9 этаже", – поделился шоумен.

Также под завалами нашли целую семью, с которой дружили Остапчуки, – никто не выжил.

"Они попали не просто в жилой дом (там из "стратегического" рядом разве что гаражи), они попали в нерв всей Умани", – резюмировал ведущий.

Напомним, в Умани завершили разбор завалов многоэтажки, разрушенной российской ракетой накануне, 28 апреля. Среди погибших – шесть детей. Всего под завалами нашли 23 тела. Все они были идентифицированы.

Очевидцы, которым удалось выжить в ту ночь, поделились своими воспоминаниями о трагедии. Люди рассказывают, что дом дрогнул от удара.

Как писал OBOZREVATEL, на ракетный удар по Умани отреагировал легендарный американский писатель Стивен Кинг. "Король ужасов" назвал действия страны-агрессора в Украине не войной, а настоящим терроризмом.

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