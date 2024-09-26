Почти не поменялся! Как выглядит ныне 'успешный малыш' Сэм Гринер, мем с которым прославился на весь мир

25 сентября звезде всемирно известного мема "успешный малыш" Сэму Гринеру исполнилось 18 лет. Облик юноши, получившего бешеную популярность в 11 месяцев, когда его мама Лейни Гринер опубликовала забавное фото, сделанное на пляже во Флориде, почти не изменилась. Однако он признался: с годами стал "обычным ленивым подростком".

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Как сообщает издание Enterate Noticias, родители парня не подозревали, что обычное фото их сына станет одним из самых узнаваемых мемов в сети, а в будущем поможет собрать деньги на лечение папы Сэма. Лейли Гринер поделилась, что постоянно следила за изменениями шаблонов фотожаб с ее сыном и была довольна, когда за ним закрепилось название "успешный малыш".

"Это действительно особенно, потому что Сэм родился недоношенным. Поэтому ему пришлось пережить операцию на мозге в возрасте 6 месяцев. Видеть, что его называют "успешным малышом", было очень приятно. Я чувствовала, что это название лучше всего ему подходит", – рассказала женщина.

Когда интернет-звезде исполнилось 14 лет, в одном из своих интервью он признался, что быть известным ребенком было довольно странно. К подростку часто подходят поклонники и просят стать в фирменную позу для фото, а некоторые задают странные вопросы.

"Бывает хотят узнать: "Какой песок по вкусу?" Я отвечаю, что не знаю, однако иногда говорю, что он похож на сладости. Знаете, я считаю себя обычным ленивым подростком", – поделился парень.

Сейчас Сэм Гринер интересуется искусством. По словам юноши, любовь к созданию картин передалась ему от отца. С самого детства он видел работы папы, а в старшем возрасте нашел свой стиль.

Юноша признается: когда у него начали появляться хобби и личная жизнь, он хотел избавиться от статуса "известного ребенка". Все изменилось, когда его отец сильно заболел.

"Мне диагностировали хроническое заболевание почек. Когда врачам удалось определить болезнь, только 20% моих почек работали. Я был на диализе в течение шести лет, мне нужна была пересадка органов, однако стоимость операции была слишком высока", – высказался мужчина.

Тогда семья Гринеров решила опубликовать пост с просьбой о помощи на одной из платформ по сбору средств. Благодаря популярности "успешного малыша", необходимая сумма была накоплена за неделю, и мужчина успешно перенес операцию.

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