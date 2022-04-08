Моргенштерн получил гражданство Израиля, а Ургант распродает недвижимость в России, – Telegram-каналы

Российские Telegram-каналы всколыхнули две новости по поводу артистов, которые покинули Родину и намерены поселиться за границей после начала войны в Украине. В частности, речь идет об одиозном рэпере Алишере Моргенштерне, якобы получившего гражданство Израиля, а также телеведущем Иване Урганте и его намерениях распродать недвижимость в РФ.

Обе звезды осудили нападение России на независимую Украину. Информация об исполнителе появилась в Telegram "Голос Израиля", а комментарий знакомого Урганта в "ВЧК-ОГПУ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В случае с Моргенштерном авторы поста добавили фотографию россиянина, который якобы заполнял документы для получения гражданства Израиля. Сообщалось, что раньше он участвовал в различных еврейских мероприятиях в Москве и говорил, что у него есть еврейские корни со стороны матери.

Видео дня

На странице рэпера в Instagram появилось фото документа, но вскоре оно почему-то пропало. Однако подписчики Алишера успели заскриншотить stories и предоставить доказательство Telegram-каналу "Светские хроники".

Информацию об Иване Урганте, который, кстати, уже имеет гражданство Израиля, предоставил анонимный источник, близкий к телеведущему. По словам инсайдера, звезда намерена обеспечить такими же паспортами всю свою семью.

"Иван Ургант ездил в Израиль, чтобы члены его семьи подали документы на "объединение". Вернувшись в Москву, он уже провел несколько переговоров о возможности продажи загородного дома в Горках 10 и апартаментов в Москва-Сити", – говорится в посте.

Также сообщается, что параллельно с продажей недвижимости в РФ телеведущий готовится приобрести жилье в Израиле и Грузии. В последней стране речь идет об апартаментах в Тбилиси на 140 кв.

Как сообщал OBOZREVATEL, Моргенштерн выпустил песню, в которой поддержал Украину. В композиции звучало голосовое сообщение одесситки, рассказывающей о бомбардировках Россией. В свою очередь, Иван Ургант в первый день войны опубликовал антивоенный пост.