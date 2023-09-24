Почему Путин лезет целоваться к детям, что говорят психологи и при чем здесь Ким Ир Сен

Российский диктатор-президент Владимир Путин много лет критикуют за некорректное и опасное поведение с детьми. А именно – неуместные поцелуи малышей в разные части тела. Существует даже популярный хежтег "#педопутин", под которым пользователи сети делятся фотографиями тирана с детьми и обсуждают его асоциальное поведение.

Нездоровый физический контакт с чужими малышами сам Путин не признавал и не прекратил целовать детей, хотя знал, что за это его осуждают. В новом видео "Телевидения Торонто " выдвинули теорию, с чем может быть связано такое поведение диктатора (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Журналисты призвали обратиться в этом вопросе к истории, ведь диктаторы все время подражают друг другу. В частности, нездоровой любовью к чужим детям прославился ныне покойный лидер КНДР Ким Ир Сен.

По свидетельствам его личного врача, диктатор был одержим идеей прожить как можно дольше. В стране функционировал исследовательский центр, в задачу которого входило помочь Ким Ир Сену дожить до 100 лет любой ценой.

Одной из излюбленных "процедур" северокорейского диктатора была коммуникация с детьми. Исследователи посоветовали лидеру проводить с ними как можно больше времени, мол, радость и беззаботность маленьких детей будет заряжать тирана позитивом и дарить ощущение счастья.

Ким Ир Сен наблюдал за малышами, смеялся над их наивностью, веселился и поднимал себе настроение. К 100 годам он, кстати, не дожил. Диктатор скончался на 83-м году жизни.

Согласно теории журналистов, Путин мог воспользоваться советами центра Ким Ир Сена и также максимизировать свою коммуникацию с детьми, распуская руки.

В сети "гуляют" десятки фото, на которых российский военный преступник целует девочек и мальчиков в губы, живот, голову, руки и другие места на теле. В то время как взрослые, восхищенные тираном, считают это честью, малыши могут испытывать дискомфорт.

Российские психологи видят в поведении Путина кое-что опасное, хотя и пытаются трактовать это как можно более лояльно. Так, клинический психолог Александра Иванова пояснила: "Это можно назвать сексуальным насилием, потому что поцелуй в губы – это нечто интимное. Границы ребенка нарушены. Ребенку может быть страшно".

Так что, пока взрослые россияне выпрыгивают из штанов, потому что их кровинку обцеловал безумный тиран, сами малыши получают психологическую травму или по меньшей мере испытывают отвращение.

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