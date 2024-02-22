Пропутинская певица Лариса Долина, родившаяся в Баку, но с трех лет росшая в родном городе своих родителей-украинцев, Одессе, дала концерт ролийским оккупантам, потерявшим конечности на войне в Украине. К искалеченным террористам, которые походят лечение, путинистка вышла в "гламурном" образе с бантами в ушах и в фиолетовом костюме.

После выступления она пообщалась с пропагандистами, заверив их в важности подобных мероприятий. По словам Долиной, на таких встречах она оказывает психологическую поддержку.

Исполнительница заявила, что испытывает щемящую боль, когда ей приходится выступать перед ранеными оккупантами, "потерявшими части тела своего" на войне.

Но деваться от этого некуда, поэтому артистка, обведя глаза синими тенями и нарисовав вишневой помадой губы, приехала "лечить" убийц, мародеров и насильников своими песнями, чтобы выслужиться перед Кремлем.

Для концерта перед ранеными Долина оделась в ярко-фиолетовый костюм и нацепила на уши такого же оттенка сережки-банты, которые сливались с воротником. В таком карнавальном образе она пришла оказывать "психологическую поддержку" оккупантам.

"Я видела живые глаза и поняла, что не зря приехала. Для тех, кто в первых рядах, кто воевал, такие встречи очень важны", – выдала путинистка.

Как пишут росСМИ, импровизированную сцену Долина разделила с Львом Лещенко, ранее называвшим себя "аполитическим" россиянином, певицей Еленой Север и Денисом Майдановым, который угрожал миру "сарматушками".

Ранее OBOZ.UA писал, что Лариса Долина и Дмитрий Дюжев приехали в оккупированный Донецк на празднование "Дня республики". Посмотреть на российских звезд прибыл и глава так называемой ДНР Денис Пушилин.

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