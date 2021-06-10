Почему Ирина Шейк и Криштиану Роналду расстались: все подробности звездного романа

Известная супермодель Ирина Шейк и португальский футболист Криштиану Роналду начали встречаться в 2010-м после совместной съемки для рекламной компании Armani Exchange. Влюбленные пробыли вместе 5 лет.

По слухам, звездная пара распалась из-за матери футболиста. Более подробно о том, как начинался роман Шейк и Роналду, а также о возможных причинах расставания – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Криштиану впервые увидел Ирину в 2010 году на съемках рекламной кампании Armani, куда были оба приглашены. Говорят, что футболисту сразу понравилась модель. Однако ему потребовалось около трех месяцев, чтобы Ирина согласилась пойти с ним на свидание.

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В 2011 году СМИ уже пестрели заголовками о помолвке пары. Сообщалось, что Роналду сделал предложение руки и сердца Шейк на День святого Валентина и даже познакомил девушку со своими родственниками. Однако к алтарю влюбленные так и не пошли.

Отношения Шейк Роналду, как полагают инсайдеры, прекратились, потому что модель якобы не ладила с матерью футболиста. По разным слухам, Ирина отказалась присутствовать на вечеринке-сюрпризе по случаю дня рождения матери Криштиану, из-за чего произошла ссора.

Между тем, ни одна из сторон официально не комментировала обвинения, связанные с расставанием.

Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США. В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Криштиану Роналду – португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии. Лучший бомбардир в истории клуба "Реал Мадрид" и сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов всех времен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский рэпер Канье Уэст и супермодель Ирина Шейк спровоцировали волну слухов о возможном романе после романтической прогулкой во Франции. Это была первая встреча пары спустя четыре месяца после того, как Ким Кардашьян подала на развод с музыкантом.