'Почему дети российских чиновников не воюют в Украине?' Руслан Белый показал, как Кремль манипулирует людьми

Известный российский стендап-комик Руслан Белый, который выступает против путинского режима и войны в Украине, задается логичным вопросом: почему российские чиновники, пропагандисты и путинисты из сферы шоу-бизнеса не идут воевать сами или не отправляют на фронт своих сыновей? С пеной у рта они доказывают, что "защита родины – это величайший долг и святое дело", но сами к этому делу приобщиться не торопятся. Юморист считает, что зомбированным пропагандой россиянам стояло бы обратить на это внимание и сделать правильные выводы.

Впрочем, в таком случае гражданам страны-террористки пришлось бы включать аналитическое мышление и хотя бы немного думать, а они этого делать не умеют, хотя точнее даже не хотят, о чем тоже поразмышлял Белый. Своими мыслями он поделился в интервью для YouTube-канала "А поговорить?"

"Те люди, которые все это начали, эти боевые действия, и активно это все поддерживают, ни у одного из них там нет ребенка, там нет сына. То есть сейчас у политической верхушки, у провластных репортеров, у медийных личностей, которых тысячи в стране, ни у кого из них не воюет ребенок. Я не понимаю, как у людей, видя это, не возникает на этот счет вопросов... У Соловьева сколько детей? Они все взрослые – никого там нет. Певцов, который ходит всем рассказывает, что надо воевать, что это святое дело. А ты сам то чего не идешь? Пускай идет добровольцем", – высказался стендапер.

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По словам комика, он фанат убеждения, что каждый – сам творец своей судьбы. Такая политика подразумевает, что человек не только сам ответственен за свой успех и победы, но и за неудачи тоже. Именно поэтому Кремлю выгодно создавать мнимого внешнего врага. Благодаря такой манипуляции россиянам объясняют, что в их неудачах виноваты не они сами, а "враг", в данном случае Запад.

"Люди все чаще говорят: "Мы потом узнаем, кто был прав". Я этого не понимаю. Что значит потом? Это же не в октябре-месяце. Это же капец как потом, а возможно даже не узнаем. Нужно как минимум иметь свое мнение. Когда ты сам творец своей судьбы и жизни, то если ты чего-то добился, то ты молодец. Но и если ты проиграл, то это тоже ты проигравший. А россияне доверяют свою жизнь кому-то, как сейчас государству, Путину, потому что "там все знают". И при таком раскладе, когда ты чего-то не добился, то это не ты виноват, а что-то помешало. А им дали ответ, что помешало – это, оказывается, Запад. И когда Запад выбрали врагом, все такие: "О, слава Богу, с меня спала вся ответственность", – прокомментировал Белый.

С этих же причин, как предполагает стендап-артист, россияне мечтают вернуть СССР. Тогда "инакомыслие" было и вовсе пороком, а для комфортной жизни достаточно было плыть за течением и слушаться власть, не используя критическое мышление и стремление чего-то достичь.

"Я начал задаваться вопросом, а как люди в Советском Союзе жили, терпели все эти ограничения. А люди сейчас хотят этого, хотят этих ограничений, внешнего врага, моральной мобилизации против внешней угрозы. Им комфортно в этом состоянии", – уточнил комик.

Напомним, ранее Белый сравнил Донбасс с Чечней и обругал Россию. Он не понимает, почему РФ еще в 2014 году решила развязать войну на территории чужого государства, оправдывая это "спасением" русскоговорящего населения.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Белый высмеял пропаганду Кремля и объяснил, почему не будет воевать на стороне России. По его словам, заявления путинистов похожи на анекдот, а официальным источникам РФ нельзя верить.

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