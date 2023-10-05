Комик Руслан Белый сравнил Донбасс с Чечней и обругал Россию: на деньги, которые Кремль потратил на войну, можно было построить город для русскоязычных

Известный российский стендап-комик Руслан Белый выступает против путинского режима и осуждает агрессию РФ. Он один из немногих граждан страны-террористки, который отстаивает тот факт, что война на Донбассе в 2014 году не началась бы без вмешательства России. Однако причин влезать в конфликты независимого государства, предварительно их провоцируя, а уж тем более вторгаться на чужие территории с оружием – юморист не видит и не понимает.

Белый считает, что все "оправдания" России касательно того, что оккупанты вторглись в Украину, дабы защитить себя – полный абсурд. Он напомнил, что ранее над Москвой не летали беспилотники, а теперь их появление там – вполне логичный итог. Своими мыслями стендапер поделился в интервью для YouTube-канала "А поговорить?"

"Я понимаю причинно-следственные связи. До 24 февраля 2022 года на территорию России не прилетал ни один беспилотник, бл*ть, не было взрывов на железных дорогах и так далее. Да, был Донбасс, но это была территория чужого государства. Я настаиваю – чужого государства", – прокомментировал Белый.

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Комик вспомнил войну в Чечне и сравнил ее с войной на Донбассе.

"Когда была ужасная война в Чечне, представьте, что туда бы залезла Саудовская Аравия, весь арабский мир бы туда залез, с пониманием, что братьев-мусульман притесняют. Вы бы что говорили? Здесь тоже самое. Луганска и Донецка (войны на Донбассе – ред.) не было бы, если бы не Россия. Они сами это признали: от Стрелкова-Гиркина до Путина, который сказал: "Да, там были наши солдаты". Что вы тогда хотите?" – высказался экс-резидент Comedy Club.

Как известно, российская сторона "оправдывает" развязывание войны на Донбассе тем, что якобы "спасала своих", имея ввиду под "своими" русскоговорящее население. Белый считает такую "отмазку" просто абсурдной. Он подметил, что Россия потратила на эту разрушительную и убийственную войну столько денег, что могла бы уже построить целый город для "русскоязычных украинцев", если уж так сильно хотела их "спасти".

"Мы сейчас на эту войну потратили ебе*шее количество миллиардов рублей, а уже долларов. Мы на эти деньги могли всех русскоговорящих с Донецка и Луганска, которые желали, вывести, построить им город мечты и всех их там расселить, трудоустроить, проложить туда дороги, скоростные поезда. Я не понимаю, почему до сих пор нет счетчика, который бы показывал, сколько Россия уже потратила на эту войну. Можно было бы между каждым российским городом запустить скоростной поезд "Сапсан". И люди бы счастливы были", – поделился своим мнением Белый.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Белый высмеял пропаганду Кремля и объяснил, почему не будет воевать на стороне России. По его словам, заявления путинистов похожи на анекдот, а официальным источникам РФ нельзя верить.

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