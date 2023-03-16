''Анекдот. Напала как-то Украина на Россию'': российский комик Белый публично высмеял пропаганду и объяснил, почему не будет воевать

Известный российский стендап-комик Руслан Белый во время выступления высмеял пропаганду и объяснил, почему не будет воевать на стороне России. По его словам, заявления путинистов похожи на анекдот, а официальным источникам РФ нельзя верить.

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В Украине у юмориста есть много родственников и друг, который служит в ТРО. Видео с его выступления распространилось в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к концу страницы).

Артист заявил, что не поддерживает войну в Украине, поскольку считает, что прав защищающийся, а не нападающий.

"Я не собираюсь отстаивать интересы одного человека. Тем более, куда мне идти? У меня отец из Украины. У меня там половина родственников. У меня там есть друг Евгений, живущий в Одессе. И последнее, что я хочу — это чтобы мой друг Евгений стрелял по мне из миномета где-то под Херсоном с фразой: "Не все так однозначно, Руслан", – сказал Белый.

Он пошутил, что Евгений уже год служит в ТРО и очень умело пользуется оружием, а сам юморист по профессии метеоролог, поэтому сможет только по ветру определить, как быстро до него долетит снаряд.

"И не нужно мне говорить, что если бы не мы, то Украина напала бы на нас первая. Серьезно? Для чего? Для анекдота? Напала как-то Украина на Россию, благо Лукашенко знал, откуда готовилось нападение", – сказал россиянин.

Он также отметил, что в России опасно даже упоминать ВС РФ, поскольку можно на 10 лет попасть в тюрьму, а официальные источники не раз врали о войне.

"Давайте посмотрим, что говорили официальные источники за последний год: войны не будет, срочников там не будет, мобилизации не будет. Это что значит, послушай официальные источники и сделай наоборот?" – спросил комик.

Осторожно, видео 18+

Ранее OBOZREVATEL писал, что стендап-комик Даниил Поперечный, известный своей четкой антипутинской позицией, провел концерт в столице Узбекистана Ташкенте. Однако почти половину материала зрители в зале просто не услышали, потому что микрофон артиста выключали каждый раз, когда он говорил что-нибудь связанное с президентом-диктатором Путиным.

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