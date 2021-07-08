Побитая жена Джеджулы показала лицо в синяках: видео издевательств полный телефон

Супруга украинского шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус записала короткое видео, в котором показала лицо в синяках. По словам женщины, к этому имеет непосредственное отношение ее возлюбленный.

На своей странице в Instagram Леус выложила соответствующую публикацию. В своем видеообращении жена знаменитости заявила, что в скором времени "расскажет обо всем обширно" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Скоро съемка… Как вы думаете, смогут мне замазать лицо от такой красивой семейной жизни?" – задала она вопрос своим подписчикам.

Видео дня

"Извините, но я в отличии от него, видео не снимала самого процесса его издевательств. У него их полный телефон, особенно в период беременности. Об издевательствах над старшей дочерью и поездки в больницу с сотрясением я скоро раскажу обширно. Да, и всем его защитницам, их дочерям желаю от души такого "золотого" мужа", – говорится в публикации Юлии.

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Напомним, что в прошлом году Юлия заявила на своей странице в социальных сетях, что Джеджула поднял на нее руку, когда она была беременна. В результате женщина оказалась в больнице с угрозой преждевременных родов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Джеджула отреагировал на обвинение в домашнем насилии со стороны своей жены Юлии Леус. Знаменитость заявил, что связывает это с ее гормональным фоном. Джеджула отметил, что в него и раньше "периодически прилетали тарелки".