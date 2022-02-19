Победитель 'Танцев со звездами' набрал лишний вес: плюс семь килограмм за 2,5 месяца

Украинский актер, победитель шоу "Танці з зірками" Артур Логай дал небольшое интервью, в котором признался, сколько набрал лишних килограмм после участия в танцевальном проекте. По его словам, он перестал танцевать, поскольку было много работы, а после отправился на отдых с семьей.

На своей личной странице в Instagram актер опубликовал stories из танцевального зала с Яной Цибульской, другой участницей "Танців з зірками". Пользователи сети заметили изменения во внешности, после несколько месяцев паузы в танцах, пишет Viva.

"После финала и перестал танцевать, как раз нужно было закрыть некоторые рабочие моменты, поехал с семьей на отдых. 2,5 месяца без танцев и +7 килограммов. Теперь думаю, что они уйдут быстрее", – заинтриговал Логай.

Видео дня

Он отметил, что помнит движения и, как танцевать, хотя считал, что многое забыл. В этот раз Логай в паре с Яной Цибульской, а до нее его партнершей всегда была Анна Карелина.

"Было очень необычно танцевать без Ани, но Яна быстро нашла ко мне подход. Она требовательный и жесткий тренер, ведь у нас должен получиться крутой результат", – сказал он.

Артур Логай признался, что никогда не танцевал так, как с новой партнершей.

"В этот раз я выйду на паркет один. Это будет максимально неожиданно для зрителей, я обещаю", – добавил актер.

Однако раскрывать карты Логай не торопится, для какого проекта или сериала он готовится. Но, известно то, что он хочет принять участие в одном из громких танцевальных шоу.

Коротко о знаменитости:

Артур Логай – 28-летний украинский актер театра и кино, певец и композитор. Родом из Мелитополя. Участвовал в пятом сезоне талант-шоу "X-Фактор", а также в "Танцах со звездами 2021".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Артур Логай снимает двухкомнатную квартиру в Киеве на левом берегу Днепра. В сети появились фотографии жилья.