Победитель "Танцев со звездами" Леонов публично признался, что изменял жене с партнершей

Анна Яковлева
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Победитель 'Танцев со звездами' Леонов публично признался, что изменял жене с партнершей

Известный украинский танцор, хореограф и победитель шоу "Танці з зірками" в 2020 году Макс Леонов публично признался, что изменял жене по имени Юлия с партнершей по танцевальному проекту. Это длилось на протяжении года.

Соответствующее заявление танцор сделал в программе "Зірковий шлях", которая транслируется на телеканале "Украина". По словам Леонова, он "зависел от любовницы финансово" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналистка поинтересовалась у хореографа, были ли у него с его гражданской женой, с которой строит отношения около 9 лет, расколы или проблемы, на, что он ответил, что влюбленные едва не разошлись.

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Максим Леонов со своей возлюбленной Юлией.

"Мы чуть не разошлись из-за меня. Было самое страшное, чего боятся все. Это была измена. Она была с моей партнершей, с которой я танцевал 4-5 лет назад", – заявил Максим Леонов.

По его словам, эти отношения с партнёршей длились на протяжении года, в то время как он жил с Юлией.

"Я пытался найти объяснение. Возможно это из-за какого-то страха. На тот момент, танцуя с этой девочкой, я был зависим от нее, потому что я работал в ее студии. Танцуя в паре, я был зависим от нее, потому что я в этой студии работал. У нас была условная договоренность – они наперед платят за меня за сборы, за уроки, соревнования и поездки. А я потом отрабатываю с детьми. Но кроме этого, я просил деньги на "пожить", – признался Леонов.

Максим Леонов на танцевальном проекте.
Максим Леонов на танцевальном проекте.

Хореограф добавил, что у него была своего рода зависимость, поскольку считал, что "он никто в Киеве". Однако таким отношениям пришел конец, поскольку любовница поставила его перед выбором.

"Она решила написать Юле (гражданской жене Леонова, – Ред.). К сожалению, прикрепила фото", – признался мужчина.

Гражданская жена Максима Леонова Юлия нашла в себе силы простить любимого и дала ему еще один шанс. Вскоре танцор сделал любимой предложение, после девяти лет отношений и теперь они планируют свадьбу.

Максим Леонов со своей возлюбленной Юлией.

Когда именно состоится регистрация брака, Леонов не рассказывает. Но, он упомянул, что уже хочет стать отцом.

Максим Леонов сделал селфи.

Коротко о знаменитости:

  • Максим Леонов – 31-летний танцор родом из Запорожья. Танцами начал заниматься в 9 лет. Получил популярность благодаря шоу "Танці з зірками", в котором участвовал с Машей Ефросининой, Еленой Кравец, Сантой Димопулос и Евгенией Власовой.

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