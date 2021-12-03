Победитель 'Танцев со звездами' Леонов публично признался, что изменял жене с партнершей

Известный украинский танцор, хореограф и победитель шоу "Танці з зірками" в 2020 году Макс Леонов публично признался, что изменял жене по имени Юлия с партнершей по танцевальному проекту. Это длилось на протяжении года.

Соответствующее заявление танцор сделал в программе "Зірковий шлях", которая транслируется на телеканале "Украина". По словам Леонова, он "зависел от любовницы финансово" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналистка поинтересовалась у хореографа, были ли у него с его гражданской женой, с которой строит отношения около 9 лет, расколы или проблемы, на, что он ответил, что влюбленные едва не разошлись.

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"Мы чуть не разошлись из-за меня. Было самое страшное, чего боятся все. Это была измена. Она была с моей партнершей, с которой я танцевал 4-5 лет назад", – заявил Максим Леонов.

По его словам, эти отношения с партнёршей длились на протяжении года, в то время как он жил с Юлией.

"Я пытался найти объяснение. Возможно это из-за какого-то страха. На тот момент, танцуя с этой девочкой, я был зависим от нее, потому что я работал в ее студии. Танцуя в паре, я был зависим от нее, потому что я в этой студии работал. У нас была условная договоренность – они наперед платят за меня за сборы, за уроки, соревнования и поездки. А я потом отрабатываю с детьми. Но кроме этого, я просил деньги на "пожить", – признался Леонов.

Хореограф добавил, что у него была своего рода зависимость, поскольку считал, что "он никто в Киеве". Однако таким отношениям пришел конец, поскольку любовница поставила его перед выбором.

"Она решила написать Юле (гражданской жене Леонова, – Ред.). К сожалению, прикрепила фото", – признался мужчина.

Гражданская жена Максима Леонова Юлия нашла в себе силы простить любимого и дала ему еще один шанс. Вскоре танцор сделал любимой предложение, после девяти лет отношений и теперь они планируют свадьбу.

Когда именно состоится регистрация брака, Леонов не рассказывает. Но, он упомянул, что уже хочет стать отцом.

Коротко о знаменитости:

Максим Леонов – 31-летний танцор родом из Запорожья. Танцами начал заниматься в 9 лет. Получил популярность благодаря шоу "Танці з зірками", в котором участвовал с Машей Ефросининой, Еленой Кравец, Сантой Димопулос и Евгенией Власовой.

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