Победитель 'Співають всі' рассказал, что будет делать после шоу и куда потратит полмиллиона гривен. Эксклюзивное интервью

В субботу, 16 октября, на телеканале Украина показали финал музыкального шоу "Співають всі". После напряженной борьбы судьи отдали победу 16-летнему Муаяду Абдельрахиму из Одессы.

Юноша откровенно рассказал журналистам OBOZREVATEL о своих планах на будущее и цели, на которую потратит полмиллиона гривен. По словам артиста, он не переживал на сцене (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Муаяд, как вы узнали о кастинге шоу "Співають всі!"? Сложно было попасть в ряды участников?

Мы с родителями смотрели футбол, как вдруг началась реклама о кастинге. У меня очень боевая мама, которая сразу же выдвинула предложение подать заявку. Так мы и сделали. Буквально через несколько дней пришел ответ, которому я очень обрадовался.

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Как готовились к первому выступлению, сложно было выбрать песню?

Все было довольно просто, так как композицию "Люди як кораблі" я пел уже несколько раз на сцене. Ну конечно же, до выступления усиленно занимался с моим педагогом по вокалу.

Судя по всему, на сцене вы не впервые. Было волнение, как справлялись с ним?

Я отпустил все переживания и волнения, ведь это зажимает и мешает выступлению. Я знаю, что на сцену нужно выходить с чистыми мыслями и не накручивать себя – как получится, так и будет.

Каждый участник, выходя на сцену, ожидает услышать оценку, комментарии к своему номеру. Кого хотели услышать и удалось ли?

Конечно же, я хотел услышать мнение капитана "сотни" Натальи Могилевской и звездного гостя выпуска, им был Валерий Меладзе – это два человека, слова которых отражают эмоции, наверное, всех судей. Но так как я получил 100 баллов, меня сразу же отправили на места для финалистов, и никто ничего не сказал.

А как готовились к финалу?

Буквально за несколько дней до этого я принимал участие в другом конкурсе, который проходил в другом городе, но даже там думал о шоу "Співають всі!" И сейчас могу точно сказать, что все силы и эмоции, которые я получил там, положил в свое выступление здесь.

Вы были уверены в своей победе, вообще допускали такие мысли?

Честно скажу, я общался со всеми и в шутку говорил: "Вот сейчас я выиграю 500 000 и поеду домой". Но если серьезно – не ожидал такого поворота! Понимаете, рядом со мной выступали люди, которые стоят на сцене далеко не впервые – они опытные, чем я.

Как долго вы занимаетесь вокалом?

С 11 лет, то есть уже 5 лет как я работаю, тренируюсь и всячески стараюсь улучшать свои данные.

Что вы чувствуете сейчас, получив звание победителя шоу "Співають всі!"?

Я очень благодарен проекту, ведь он раскрыл меня и мой потенциал. Я очень счастлив и хочу выразить благодарность каждому человеку, который меня поддерживал.

Главный приз шоу "Співають всі!" – полмиллиона гривен. Уже думали, как потратите выигранные деньги?

Как бы это не звучало, половину денег я отдам родителям, ведь они меня постоянно поддерживают и тратятся. А остальные оставлю себе, возможно, буду копить на машину – 2 года осталось до 18-летия, почему бы и нет. Но это не точно, я еще подумаю.

Каким вы видите свое дальнейшее музыкальное развитие?

Победа на шоу – это большой шаг вперед и огромный толчок. Почему-то я уверен, что этот проект мне очень поможет в дальнейшем становлении. Со своей стороны, могу точно сказать – я буду работать еще больше, буду стараться и ни в коем случае не оставлю это дело.

У вас есть идеи, как поддерживать интерес аудитории к вам после этого шоу? Возможно, за кулисами проекта уже договорились о дуете?

Мне один классный человек и по совместительству мой друг на этом проекте – Вася, порекомендовал зарегистрироваться в ТикТоке. Я скорее всего воспользуюсь его советом и начну вести свою страницу, вдруг заинтересует людей. А вообще я мечтаю придумать что-то новое, выполнять такую музыку, которой не было на нашей сцене. Поэтому буду работать еще и в этом направлении.

OBOZREVATEL внимательно следил за событиями финального выпуска и освещал их в хронике. Юноше пришлось соперничать с талантливыми конкурсантами.