''Начало конца'': Оля Полякова призналась, почему берет с мужем разные номера в отеле. Видео

Украинская певица Оля Полякова живет со своим супругом Вадимом Буряковским 20 лет. Бизнесмен не ведет социальные сети и редко дает согласие на распространение фото с ним. Исполнительница также предпочитает не рассказывать о семейной жизни, ведь придерживается правила "счастье любит тишину". Однако звездная блондинка удивила заявлением – пара всегда останавливается в разных номерах в гостинице.

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Об этом селебрити поведала в новом выпуске "Дорослі дівчата" с Марией Ефросининой. Вокалистка считает, что даже у супругов должно быть собственное пространство для уединения. Знаменитости не привыкли делать гигиенические процедуры в одной ванной комнате, потому пользуются разными даже в отелях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я всегда беру номера или разные или с двумя туалетами. Даже сейчас у нас у каждого свой туалет. Я знаю, что сейчас многие скажут: "Ой это так мило, мы с любимым одно целое". Это такой бред. Я вам честно скажу, если у вас начинается эта тема, знайте - это начало конца. Потому что в женщине должна быть загадка. И он потом найдет такую загадку, а ты со своим п*рдежем будешь присматривать за вашим котом", – искренне поделилась Полякова.

Напомним, Оля с мужем познакомились на вечеринке по случаю дня рождения самого же Буряковского. Предприниматель пригласил юную певицу на свой праздник и сразу понял, что хочет связать свою жизнь с ней. На тот момент Вадим был женат. Однако уже в 2004 году пара сыграла свадьбу, а через год у них родилась дочь Маша. В 2011 году звезды подарили ей сестру Алису.

Кроме того, артистка обсудила с Ефросининой тему, что для нее является неприемлемым на первом свидании. По словам Поляковой, на рандеву человек не должен переходить личные границы. Также она отметила – в совместной жизни женщина может оплатить некоторые расходы или же ужин в ресторане, но начинать с этого отношения не нужно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Полякова унизила предательницу Ани Лорак, которая замалчивает войну в Украине, еще задолго до полномасштабного вторжения РФ. Оля отправила сообщение Каролине по ошибке, но не пожалела о сказанном. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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