'Плюнули в лицо': путинистка Бабкина пожаловалась на 'удар под дых' от Пугачевой и Галкина

Известная российская певица Надежда Бабкина, яростно поддерживающая кровавый террористический режим диктатора Путина, пожаловалась на "удар под дых" от коллег Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Путинистка заявила, что видела Примадонну на похоронах дизайнера Валентина Юдашкина, но звезда даже не захотела с ней общаться.

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Она якобы не понимает, почему супруги переехали из России. Артистка считает, что Пугачева должна была выразить свое недовольство режимом "в кабинетах" и продолжить жить так, как раньше. Ее слова передали российские пропагандисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бабкина выдала, что причину осуждения кровавого геноцида, который устроила Россия, Пугачева и Галкин должны "искать в себе".

"Причину надо искать, а не винить всех вокруг. Особенно людей, которые в государстве являются главными, отвечающими за огромную страну. Я бы сходила в один кабинет, третий, пятый. Сказала о своих недовольствах, внутренних противоречиях. Для меня это неожиданность. Удар под дых. Народ не сможет простить этого, потому что им в лицо плюнули. Мы тебя обожали душой и сердцем, а ты нас оставила лицом к лицу с проблемами вместо того, чтобы поддержать", – цинично заявила пропагандистка.

Как и многие другие пропутинские артисты, Бабкина предположила, что причиной антивоенной позиции Пугачевой стал ее муж Максим Галкин. "Возможно, она хотела сохранить семью", – сказала путинистка.

Она поделилась, что встретилась с Пугачевой на похоронах Валентина Юдашкина, однако звезда ни с кем не захотела общаться. На поминках дизайнера ее уже не было.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Бабкина цинично заявила, что уничтожение Мариуполя – это "неприятность", и он останется под оккупацией.

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