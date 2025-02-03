Платье Бейонсе на 'Грэмми 2025' подвело певицу в самый ответственный момент. Фото

На церемонии "Грэмми 2025" с поп-дивой Бейонсе произошла досадная ситуация. Глаза зрителей были прикованы к ее платью, с которым произошел казус в самый ответственный момент – когда певица вышла на сцену за своей наградой. Дело в том, что ее образ немного подвел, и это попало на камеры.

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На нескольких кадрах с Бейонсе, появившихся в сети, заметно, что из платья артистки торчали "косточки" от корсета. Они вылезли ей на грудь и ярко "позировали" на камеру. Вероятно, из-за внезапности объявления победителей ее номинации за лучший кантри-альбом – Cowboy Carter – певица не успела исправить казус. В таком виде ей пришлось выйти на сцену.

В сети активно начали обсуждать, что перед тем, как Бейонсе вышла на сцену за наградой, она задержалась на своем месте и несколько секунд удивленно просидела. Уже потом она встала из-за стола и вышла к публике.

Камера также захватила момент, когда певица умилилась и почти расплакалась, находясь на сцене.

После некоторых корректировок платья казус все же устранили и наряд выглядел более изящно, но в первые мгновения многие женщины в зале и в социальных сетях сочувственно "скривились", заметив неудобство Бейонсе. Об этом тоже начали писать в соцсети Х.

"Вот Бейонсе, которая делает вид, что удивлена тем, что выиграла купленную ею "Грэмми". Но я не об этом. Это что, "косточки" под корсетом у нее выпирают? Кто сшил это платье? (И как ей, наверное, неудобно, когда ее так колят?) Боже мой!" – высказался один интернет-пользователь.

Другой пользователь подчеркнул: "Если бы я была Скиапарелли (Эльза Скиапарелли – итальянский модный дизайнер. – Ред.), я бы размахивала руками. Потому что как стыдно, что "косточки" платья Бейонсе выходили из ее декольте! Как раз тогда, когда она получала свою историческую "Грэмми"!"

Ранее OBOZ.UA писал, что украинка Jerry Heil не получила награду на Grammy 2025: премия досталась американским эмигрантам.

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