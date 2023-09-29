Пластический хирург Эдгар Каминский уехал за границу и заговорил о русском языке как втором государственном

Перебравшийся за границу пластический хирург Эдгар Каминский решил упрекнуть украинцев в том, что они отказываются от языка страны-агрессора и призывают к этому сограждан. Прогулявшись по Бельгии и наделав гламурных фото, украинец завуалированно поднял языковой вопрос.

На примере европейской страны он решил продемонстрировать, что признание русского языка как второго государственного – это "современно". Подобное Каминский выдал в разгар полномасштабной войны с Россией. Как и ожидалось, с мнением хирурга в Facebook не согласились (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Бельгия. Три официальных языка: нидерландский, французский, немецкий… Красивая, современная, стабильная страна", – рассыпался в комплиментах Эдгар Каминский.

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У подписчиков хирурга не возникло никакого сомнения, что таким образом он намекнул на признание русского языка как второго государственного. Особенно после того, как в комментариях он с сарказмом ответил, мол, "странная страна", где граждан не хейтят за то, что они общаются на разных языках.

Пользователям сети не очень понравился ход мыслей Каминского, который сбежал из Украины и размышляет о русском языке, когда продолжается геноцид, а главная цель людей – освобождение всех территорий от оккупации и возвращение украинцев домой.

"Мало того что уехали, хотя ваши руки могли не одну жизнь воина спасти, так уж сидите там тихо. Не надо еще издалека наших хейтить за то, что искореняем русский след. Хоть на десяти языках, только не на русском", "Грустно, что именно эта тема сейчас беспокоит вас за границей", "Я не чувствую счастья, что знаю русский. Лучше бы в Украине учили иностранные языки, чем врага", "А что есть "бельгийский язык"? Нет, не знаете? Вот и не пишите свои нелепые намеки", – высказались украинцы.

К слову, Каминский сейчас живет и работает в Европе по профессии, а большинство своих постов пишет на английском языке.

Ранее OBOZREVATEL писал, что его бывшая жена-певица Слава Каминская, проживающая с детьми в Нидерландах, также отстаивает русский язык. Уже неоднократно из-за этого она попадала в скандалы.

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