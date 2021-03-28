Плакидюк прокомментировала слухи о нетрадиционной ориентации экс-бойфдренда
Украинский фешн-фотограф и эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк прокоментировала слухи о нетрадиционной ориентации экс-бойфдренда Ричарда Горна, с которым была помолвлена.
Не так давно на странице в Instagram Ричарда появился провокационный снимок, на котором он целует в губы парня. После такого кадра, многие подумали, что роман Плакидюк и Горна был фейком, а сам мужчина – гей, говориться в программе "Светская жизнь".
На фоне слухов Плакидюк решила прояснить ситуацию и призналась, что в их отношениях все было прекрасно.
"Ну, слушай, не знаю, какое горе у него могло произойти после меня, поэтому это уже вопрос к нему. У нас было все прекрасно", – заявила фотограф.
К слову, Ричард Горн и Соня Плакидюк познакомились на съемочной площадке шоу "Супермодели по-украински". В 2017-м году пара объявила о помолвке. Однако свадьбу звезды так и не сыграли – Горн и Плакидюк расстались, не уточнив причину разрыва отношений.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL:
Плакидюк снялась в фотосессии для Playboy. Она предстала в сексуальном корсете, который выгодно подчеркнул пышную грудь.
Также Плакидюк показала утреннее фото полностью обнаженной. Она прикрыла свою грудь руками и длинными волосами. Кроме того, звезда надела белый берет на голову.