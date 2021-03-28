Українська фешн-фотографиня і експертка проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк прокоментувала чутки про нетрадиційну орієнтацію ексбойфдренда Річарда Горна, з яким була заручена.

Нещодавно на сторінці в Instagram Річарда з'явився провокаційний знімок, на якому він цілує в губи хлопця. Після такого кадру багато хто подумав, що роман Плакидюк і Горна був фейком, а сам чоловік – гей, говориться в програмі "Світське життя".

На тлі чуток Плакидюк вирішила прояснити ситуацію і зізналася, що в їхніх стосунках все було прекрасно.

"Ну, слухай, не знаю, яке горе в нього могло статися після мене, тому це вже питання до нього. У нас було все чудово", – заявила фотографиня.

До речі, Річард Горн і Соня Плакидюк познайомилися на знімальному майданчику шоу "Супермоделі по-українськи". 2017-го року пара оголосила про заручини. Однак весілля зірки так і не зіграли – Горн і Плакидюк розлучилися, не уточнивши причину розриву стосунків.

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