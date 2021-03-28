Плакидюк прокоментувала чутки про нетрадиційну орієнтацію ексбойфдренда
Українська фешн-фотографиня і експертка проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк прокоментувала чутки про нетрадиційну орієнтацію ексбойфдренда Річарда Горна, з яким була заручена.
Нещодавно на сторінці в Instagram Річарда з'явився провокаційний знімок, на якому він цілує в губи хлопця. Після такого кадру багато хто подумав, що роман Плакидюк і Горна був фейком, а сам чоловік – гей, говориться в програмі "Світське життя".
На тлі чуток Плакидюк вирішила прояснити ситуацію і зізналася, що в їхніх стосунках все було прекрасно.
"Ну, слухай, не знаю, яке горе в нього могло статися після мене, тому це вже питання до нього. У нас було все чудово", – заявила фотографиня.
До речі, Річард Горн і Соня Плакидюк познайомилися на знімальному майданчику шоу "Супермоделі по-українськи". 2017-го року пара оголосила про заручини. Однак весілля зірки так і не зіграли – Горн і Плакидюк розлучилися, не уточнивши причину розриву стосунків.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL:
Плакидюк знялася у фотосесії для Playboy. Вона з'явилася в сексуальному корсеті, який вигідно підкреслив пишні груди.
Також Плакидюк показала ранкове фото повністю оголеною. Вона прикрила свої груди руками і довгими волоссям. Крім того, зірка одягла білий берет на голову.