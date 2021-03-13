Плакидюк похвасталась пышными формами в эротической фотосессии для Playboy

Украинский фешн-фотограф и эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк предстала в сексуальном корсете, который выгодно подчеркнул пышную грудь.

Соответствующие черно-белые снимки появились на ее странице в Instagram. На них знаменитость позировала в полупрозрачном корсете и чулках с соблазнительными подтяжками. Она лежала на столе с закрытыми глазами, слегка приоткрыв рот. Свой образ Плакидюк дополнила насыщенным цветом губ и огромными бигудями в волосах (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я так часто раздевала звезд, что карма настигла и меня. Так вот: вчера было солнце, а сегодня – я в свеженьком Playboy вместо него", – подписала пикантные снимки звезда.

Напомним, Соня Плакидюк – популярный фешн-фотограф, эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински". Фотографировать начала довольно давно – лет в 14-15. Она призналась, что сначала это было для нее лишь подростковым баловством, но уже в скором времени красивые картинки начали приносить ей настоящее эстетическое удовольствие.

Знаменитость успела поработать с такими известными брендами как: Harper’s Bazaar, L’OFFICIEL, Cosmopolitan, Citizen K, Playing Fashion, PINK, XXL, Playboy, Buro 24/7.

Как сообщал OBOZREVATEL, Плакидюк показала утреннее фото полностью обнаженной. Она прикрыла свою грудь руками и длинными волосами. Кроме того, звезда надела белый берет на голову.