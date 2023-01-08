Пивоварова обвинили в употреблении наркотических веществ перед концертами: певец шутливо отреагировал

Украинского певца Артема Пивоварова обвинили в употреблении запрещенных веществ перед концертами. Такие догадки вызвало экспрессивное поведение звезды на сцене.

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Исполнитель не впервые показывает комментарии, которые ему оставляют. но на этот раз ответил развернуто. Скриншот с ответом от Пивоварова появился в его Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артист зафиксировал несколько сообщений пользователей сети. В них Пивоварова обвинили в употреблении наркотических веществ.

"Амфетамин", "Что это так вставляет", "Что он принимает? Петь и прыгать невозможно", "Перебор. Что он употребляет?" – говорится в комментариях.

В шутку певец назвал предположение подписчиков рубрикой "вам виднее" и предложил решение.

"Здесь прямо бинго. Предлагаю всем СМИ и телеканалам, чтобы я сдал кровь в прямом эфире. Вот сюжет будет", – написал Пивоваров.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская актриса Ксения Мишина попала в скандал. Ее обвинили в "предательстве" из-за красной звезды на елке. Ответ артистки – читайте в материале.

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