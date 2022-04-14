Писала и слала фото: Камалия рассказала, как пыталась достучаться до Киркорова

Известная украинская певица Камалия пожаловалась на тщетные попытки достучаться до российского артиста Филипа Киркорова. По ее словам, певец игнорирует все сообщения о вторжении России в Украину.

Камалия в очередной раз попыталась поговорить с Киркоровым о войне, однако он не отреагировал ни на фото, ни на текстовые обращения. Об этом певица сообщила в комментарии "ЖВЛ" на телеканале 1+1.

"Он на меня подписан. Я на него тоже подписана. И в Instagram, и в Facebook. Все смотрели мои эфиры. Он никак не отреагировал. Совершенно никак. Позже я написала. Выслала фото. Тоже ничего", – поделилась Камалия.

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Украинская исполнительница добавила, что сейчас не может даже найти номер Киркорова в своем телефоне.

"Я не знаю почему. Просто исчез" – добавила она.

Отметим, это не первая попытка Камалии связаться с россиянами. Накануне певица сокрушалась из-за общения с "зомбированными" Ани Лорак, Филиппом Киркоровым, а также родной тетей, проживающей в Москве.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Камалия записала эмоциональное обращение к россиянам с призывом выходить на улицы, чтобы прекратить Великую Отечественную войну Украины.