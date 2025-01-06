Вооруженные Силы Украины поставили точку в "жизненном стихе" поэта-предателя Олега Гегельского, который родился в Черкассах, но воевал против соотечественников на стороне РФ. 60-летний автор песен еще одной предательницы Наташи Королевой, Любови Успенской и многих других артистов российской эстрады недолго прослужил в армии оккупантов. Он подписал контракт с Минобороны РФ в сентябре 2024 года.

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Как пишут пропагандистские медиа, 3 декабря Гегельский, работавший ранее инструктором по выживанию, попал под артобстрел, в результате чего погиб. Как это часто бывает с российскими "героями", вместо славы он обрел смерть в "серой зоне". В какой именно области Украины находился оккупант – неизвестно.

"Его отправили на задание. Они ехали на машине так называемыми серыми зонами и попали под артобстрел. Так его не стало", – сообщила супруга Олега Гегельского.

Интересно, что никто из близких не знал, что поэт решил поехать на фронт убивать украинцев. Его друг Руслан Осташко также заявил, что оккупант погиб в "нечестном бою".

"Когда я узнал подробности, что он попал под артобстрел, я понял, насколько для него как для профессионала было досадно, что смерть настигла его в момент, когда он никак не мог повлиять на результат. В честном бою такого бы не произошло, потому что, когда мы были на собрании, я видел, как он работает с имитацией оружия, в условиях городского и полевого боя", – оправдывал смерть его друг.

Олег Гегельский отправился на войну, но "хотел защищать родину". А вот жизнь с военным делом связал по примеру отца-ветерана Второй мировой войны. "Сам Олег служил в спецназе снайпером. Был в горячих точках – Афганистане, Югославии, Чечне. Получил там ранения. Позже увлекся выживанием, оказанием первой помощи", – сообщала его супруга.

Известно, что у предателя Украины в России осталась жена и 10-летний сын, тяжело перенесший утрату отца. Дошло до того, что сейчас он занимается с психологами.

Ранее OBOZ.UA писал, что ВСУ ликвидировали российского пропагандиста Александра Мартемьянова. Он был внештатным корреспондентом "Известий" и погиб от удара дрона по автомобилю.

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