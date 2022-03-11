Pink Floyd поддержали Украину и удалили всю свою музыку с цифровых платформ России и Беларуси
Легендарная британская рок-группа Pink Floyd категорически осудила страну-агрессор Россию, которая начала войну против Украины. Культовые музыканты ввели собственные санкции – удалили все свои свои записи с цифровых платформ РФ и Беларуси.
Для российских и белорусских слушателей с 11 марта больше не доступны все композиции коллектива с 1987 года. Об этом артисты сообщили на личной странице в Twitter.
Кроме того, с цифровых платформ исчезли сольные произведения одного из лидеров группы – композитора, гитариста и вокалиста Дэвида Гилмора.
"Чтобы вместе с миром решительно осудить вторжение России в Украину, произведения Pink Floyd с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с сегодняшнего дня удаляются из всех поставщиков цифровой музыки в России и Беларуси", – заявили звезды.
Отметим, что Украину поддержали многие мировые знаменитости. Мадонна, Джаред Лето, Стивен Кинг, Джим Керри, Райан Рейнольдс, а также представители британской королевской семьи и многие другие лидеры мнений не только осудили жестокие действия президента-диктатора Путина и его армии, но и помогли украинским беженцам и бойцам финансово.
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