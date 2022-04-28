Pianoбой, работавший в Москве, раскрыл, кто из российских звезд ему писал во время войны

Украинский певец и музыкант Дмитрий Шуров, более известный как Pianoбой, раскрыл, что с началом полномасштабной войны ему написали всего 6 товарищей из России. Несмотря на то, что он какое-то время работал в Москве, после начала масштабных боевых действий об украинце забыли большинство знакомых.

Однако, по словам артиста, первой от кого ему пришло сообщение, стала звезда мирового масштаба, с которой он сотрудничал, – Земфира, которая с 24 февраля поддерживает Украину и публично осуждает путинский режим. Об этом Дмитрий Шуров рассказал "ТСН" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артист выразил благодарность своей экс-коллеге по сцене за то, что она помогает украинцам, распространяет правдивую информацию о войне и не осталась в России, продолжая строить карьеру там.

Видео дня

"Я уважаю ее поступок, уважаю, что она сделала это видео. Она сожгла мосты со своей страной. И все же у нее огромная аудитория, понимающая это", – сказал музыкант.

Он раскрыл, что за время, когда жил в Российской Федерации, познакомился с множеством людей, но большинство из них даже не поинтересовались судьбой украинца после начала полномасштабной войны.

"Из 500 моих знакомых из России разных времен мне написало шесть человек. И первой была Земфира, она написала сразу. Я не могу сказать в эфире слова, которые она написала из-за цензуры, но вы поняли", – сказал Pianoбой.

Он также отметил российского рэпера Noize MC, который, как и певица, находится за границей, где может свободно говорить о кровавой войне и заниматься сбором средств для украинских беженцев.

Напомним, в марте Земфира удалила все видео и публикации в знак несогласия с нападением России на Украину. На ее страницах остались только кавер украинской песни "Отпусти" группы "Океан Эльзы", а также авторская композиция "Не стреляйте", где она показала, что на самом деле русская армия делает с мирными украинцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительница присоединилась к благотворительному концерту рэпера Oxxxymiron и рок-музыканта Бориса Гребенщикова, посетив их выступление в Лондоне. Знаменитости опубликовали совместное фото.