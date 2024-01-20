'Наши в топе!' Певица Юнакова перечислила профессии для украинцев за границей, где 'можно заработать копеечку'

Суперзвезда 90-х годов, певица Оля Юнакова с 2014 года живет с мужем и тремя дочерьми в Испании. С началом большой войны исполнительница подалась в волонтеры.

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В интервью OBOZ.UA, Юнакова, которая много общается с украинцами, нашедшими временное убежище за рубежом, рассказала, представителям каких профессий удалось легко освоиться в чужой стране. Таких профессионалов, по словам артистки, берут на работу даже охотнее, чем местных.

"С большой войной в Испанию приехали многие украинцы, – рассказывает Оля Юнакова. – Им было очень тяжело. Сначала жили по родственникам и знакомым, потому что жильем страна очень мало помогала. Это не Германия, не Польша. Немного давали мест в отелях, питание. Простые испанцы очень помогали – привозили тележками все необходимое, а наши, здесь проживающие давно, отправляли фурами в Украину тысячи коробок гуманитарки. Но знаете, как: человек помог один раз, второй, третий – но постоянно не может из своего семейного бюджета отрывать деньги. Потому сейчас уже собирают, как могут. Я общалась с консулом, имею такие цифры: в Испанию приехали почти 200 тысяч беженцев из Украины, а за последний год 4,5 тысячи покинули страну. Работу не найдешь, потому что не знаешь языка. Выплаты получили единицы – такая ситуация".

"Но, скажу вам, наши люди – очень трудолюбивые, знают, как можно заработать копеечку, – продолжает Юнакова. – Мужчины устраиваются на строительство. Женщины – в основном занимаются уборкой и уходом за пожилыми людьми. Это сложные работы, что скажешь. А молодые девушки устраиваются хорошо – хороший парикмахер-колорист, например, всегда найдет работу. Маникюрша – это тоже ценится. Никого не хочу обидеть, но местные работницы имеют более низкий уровень профессионализма. Поэтому – наши в топе".

Полное интервью с Ольгой Юнаковой читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 21 января.

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