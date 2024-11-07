Певица SKYLERR попала в масштабное ДТП в Киеве на новом Porsche. Фото с места происшествия

Украинская певица SKYLERR (настоящее имя – Валерия Кудрявец) попала в масштабное ДТП. По данным столичных Telegram-каналов, авария с участием 5 автомобилей произошла вечером 6 ноября на Набережном шоссе.

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Подписчики артистки узнали ее автомобиль на фотографиях. В июле 2024 года SKYLERR поделилась радостной новостью, опубликовав снимки возле нового Porshe Macan. "Моя новая малышка. Еще одно исполнение желания в мою личную копилку грез", – написала тогда исполнительница в Instagram. Однако уже через 4 месяца певица попала в ужасающий инцидент.

SKYLERR в stories рассказала о трагедии. "Я вижу ваши сообщения. Вижу, что вы узнаете мою машину среди всех тех десяти ночных ДТП в Киеве... К сожалению, вот так иногда не по твоей вине происходят такие вещи. Не знаю, почему именно в такой тяжелый рабочий для меня период я должна это все выгребать... Но как есть. Как говорится – главное живая и здоровая", – поделилась звезда.

Исполнительница добавила, что не спала уже более 30 часов и пытается прийти в себя после аварии. "Сейчас пытаюсь себя настроить на то, что так должно было случиться... Должна я была пропустить из-за этого свой поезд, должна была провести так ночь, но пока не очень удается. Главное сейчас как можно скорее добраться к вам на концерты", – отметила она.

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