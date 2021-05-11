Певица Адель потеряла отца, с которым была в ссоре последние 10 лет

Известная британская певица Адель потеряла отца, который умер после длительной борьбы с раком кишечника. Знаменитость практически не поддерживала общение с папой, однако новость о его смерти стала для нее сильным потрясением.

Издание Mirror пишет, что Марк Эванс ушел из семьи, когда будущей звезде было всего три года. В источнике также говорится, что отец так и не успел помириться с дочерью (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Семья Марка очень расстроена его смертью. Он всегда надеялся, что ему удастся наладить отношения с Адель, но ситуация оставалась неприятной до самого конца. Он сделал несколько попыток исправить положение, но, очевидно, это продолжалось очень долго", – объяснил подробнее инсайдер.

Причиной давнего конфликта в их семье стало скандальное интервью в 2011 году, в котором мужчина заявил, что страдает от одиночества и борется с алкоголизмом. После этих слов исполнительница решила оборвать все связи с папой, а также игнорировала его регулярные письма и просьбы увидеться с внуком.

В 2017 году сама Адель во время торжественной речи на церемонии Грэмми сказала, что роль отца на себя взял ее менеджер, с которым она работала на тот момент уже много лет.

"Мы вместе уже десять лет, и я люблю тебя так, словно ты мой отец. Я очень сильно тебя люблю. Я не люблю своего отца, вот в чем дело. Я люблю тебя, как могла бы любить своего отца", – произнесла артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская сообщила о трагедии в семье – у знаменитости умер отец Виталий Кузнецов.