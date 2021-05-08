Каминская сообщила о смерти близкого человека

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская сообщила о трагедии в семье – у знаменитости умер отец Виталий Кузнецов.

В Instagram Каминская опубликовала трогательный пост, в котором показала архивные фото с родным отцом. Звезда призналась, что он приснился ей накануне смерти.

"Папа, ты мне сегодня снился. Спасибо, что пришел попрощаться. Я так боялась, что этот день когда-нибудь настанет. Ты навсегда останешься в моей памяти, в моих детях. Папа", – написала в фотоблоге знаменитость.

Пользователи сети поддержали Каминскую и выразили свои соболезнования. Также написали слова поддержки бывшая коллега по группе "НеАнгелы" Виктория Смеюха, ведущие Леся Никитюк, Владимир Остапчук и другие украинские звезды.

"Славочка, пусть папа отдыхает с миром", "Мои соболезнования", "Мои искренние соболезнования. Это большая потеря. Помни, ты не одна", – писали в Instagram коллеги по сцене.

Стоит отметить, что родители Каминской развелись, когда она еще была совсем ребенком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Насти Каменских умер отец. О потере певица сообщила лично в Instagram, разместив видео со своим папой, снятое на Новый 2021-й год.