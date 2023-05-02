Певец-воин Женя Галич едва сдержал слезы, рассказывая о разлуке с детьми и семейном доме на линии огня

Популярный украинский музыкант Женя Галич, который после полномасштабного вторжения отправился защищать Родину на передовую, признается, что тяжело переживает разлуку с родными. Говоря о детях и супруге, которые уже больше года живут в Варшаве, фронтмен рок-группы O.Torvald с трудом сдерживает слезы – говорит, что рокеры не плачут, но сам отводит взгляд от камеры и тяжело вздыхает.

Видео дня

Вместе с тем артист не хочет, чтобы дети и жена возвращались домой. Сейчас он сосредоточился на военном деле, так что надеется как можно скорее приблизить победу нашей страны в войне, а уже после этого встречать семью в мирной Украине. Своими мыслями и переживаниями Галич поделился в интервью "ЖВЛ".

"Мне тяжело. Однозначно тяжело. Я прекрасно понимаю, что теряю время, когда они растут и развиваются. Мне бы хотелось быть рядом и учить их чему-то. Но я чувствую, что должен нести ответственность за себя и своих подопечных, но точно не за детей и жену, потому что эта ответственность делает меня слабее... Мы не хотим травмировать себя и не хотим травмировать детей. Я бы хотел, чтобы они вернулись уже после победы. И мы вместе поехали в Крым", – поделился Галич.

Такое сильное желание оставлять детей за границей обосновано еще и тем, что семейный дом музыканта под Киевом, недалеко от Житомирской трассы, оказался на линии огня в начале полномасштабного вторжения. Волонтеры спасали маленьких Еву и Даниила, закутанных в одеяло, просто под вражескими снарядами.

"Моего соседа расстреляли. Просто в спину... Наш дом чудом уцелел. Там проходили бои", – поделился певец-военный.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Женя Галич заверил, что не может и не хочет называть себя героем. Впрочем, по мнению фронтмена группы O.Torvald, такого статуса заслуживают многие его коллеги, которые также сейчас служат в ВСУ. Кто именно – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!