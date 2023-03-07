Женя Галич рассказал, кого из звездных защитников считает настоящими героями и почему

Популярный украинский музыкант Женя Галич, который после полномасштабного вторжения отправился защищать Родину на фронт с оружием в руках, заверил, что не может и не хочет называть себя героем. Впрочем, по мнению фронтмена группы O.Torvald, такого статуса заслуживают многие его коллеги, которые также сейчас служат в ВСУ.

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Этими звездными защитниками, как подчеркнул Галич, он гордится и восхищается. Их имена артист озвучил в интервью "24 каналу".

Так, Галич считает настоящим героем украинского телеведущего и ресторатора Даниэля Салема. Он, как известно, неоднократно был в ситуациях, когда мало не попрощался с жизнью. Сейчас шоумен находится в Херсонской области.

"Даня суперкрут, Даня мой братик вообще. Я о нем молюсь, я горжусь им. Мы были вместе в какой-то момент войны. Он крут нереально. Он боец, настоящий мужчина. Он воюет очень крепко, я им горжусь, он герой однозначно", – прокомментировал Галич.

В список музыканта также попали лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк, рэпер Ярмак, фронтмен Kozak System Иван Леньо, а также звездные военные из "Культурного десанта", в частности, Коля Серга. Все они не только защищают территориальную целостность нашей страны и жизни украинцев, но и поддерживают других военных на передовой своим творчеством, собирают миллионы на покупку необходимой техники на своих благотворительных концертах, украинизируют соотечественников и страну в целом любыми возможными способами.

"Андрей Хлывнюк – просто брат. Именно такие люди своим примером доказывают, что можно собирать колоссальные деньги. Он собрал более полумиллиона долларов на эскадрилье PUNISHER, с помощью которой со своими собратьями кошмарит россиян. Это также пример, он может не только организовывать все эти сборы, но и мощно служить, воевать", – высказался о коллеге музыкант.

Не забыл Галич и о Александре Положинском – экс-лидере группы "Тартак". Тот сам уверял, что не считает себя героем, поскольку сделал недостаточно для такого громкого звания. Однако лидер O.Torvald придерживается другого мнения.

"Он своим примером привлек к прохождению военной службы, к защите нашей страны множество поклонников. Он на своем примере показал, что можно быть человеком в возрасте (Саня, извини, я шучу), медийной персоной, но полезным в Вооруженных Силах. Я знаю, что он недавно вернулся из мощных учений в другой стране, он суперкрутой чувак. Я с ним недавно виделся, поэтому Саша Положинский для меня однозначно герой", – прокомментировал рокер.

Как писал OBOZREVATEL ранее, телеведущий Даниэль Салем заверил, что выберет смерть вместо плена. Ресторатор подчеркнул, что таких же убеждений придерживаются все его сослуживцы.

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